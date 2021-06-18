Вопрос дня: Как вы относитесь к тому, что вакцинация может стать обязательной? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Сергей ШЕСТОВ, глава ассоциации ветеранов «Вымпела»:

- Наша игра в суперлояльность привела к тому, что мы тащимся в хвосте по вакцинации. Из всех видов зол надо принимать наименьшее. Задействованных в сфере обслуживания у нас - уже как в Европе, а сколько из них привились? Какого хрена я должен идти туда, где потенциальные носители вируса?!

Леонид ХОЛОД, экс-замминистра сельского хозяйства:

- Речь об обязательной вакцинации именно тех, кто имеет широкие контакты с людьми - такой подход во всем мире. Но нельзя говорить о тотальной принудительной вакцинации. Я не вакцинировался и не болел. И пока чиновников не заставляли.

Елена ШУВАЛОВА, депутат Мосгордумы:

- Я много прививалась, когда была в научных экспедициях в Африке - все те вакцины были сертифицированы. Нам давался паспорт моряка, и после того делали прививки. Но нельзя гнать на прививки всех подряд, ведь нет гарантий, какие давали в советское время. И кто пойдет под суд, если человек после этой обязательной прививки заболеет?

Антон ШАПАРИН, вице-президент Национального автомобильного союза:

- Посмотрите на Израиль, там переплатили в два раза производителю - и власть железной рукой провела вакцинную кампанию, даже среди ультраортодоксов, заболеаемость максимально упала.

Максим АЛЕКСЕЕВ, водитель такси:

- Пассажиры много говорят о прививке от ковида. Я поражаюсь: как люди не понимают, что эта самая вакцинация - забота о них? Когда были эпидемии чумы или холеры в прошлом веке, никто не рассуждал - обязательная прививка или нет. Спасались - и не геройствовали.

Сергей МАРКОВ, политолог:

- В целом нужна «полупринудительная». Жестче надо: привить всех милиционеров, врачей, военнослужащих, начальников и поголовно всех работников центров госуслуг и тренажерных залов. Я переболел, мне говорят - есть иммунитет, но привьюсь сразу, как только врачи скажут.