Во Франции самолет заправили биотопливом из свекольного сока

Свёкла, а также кулинарные масла или водоросли являются хорошими вариантами для производства альтернативных видов топлива. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Французы вместе с немцами разработали 97-процентное биологическое топливо для самолетов.

Разработка стала первой в мире, имеющей все шансы на том, чтобы заменить авиационный керосин, которым заправляют сегодня легкомоторные самолеты, передает FranceInfo.

Свёкла известна своей пользой для здоровья, но в аспекте переработки ее в авиатопливо никто и никогда не задумывался.

Однако в середине июня небольшой пилотажный самолет Rihn DR107 в течение часа летел с баком, на 97% заполненным биотопливом из свекольного сока. За штурвалом был Бастьен Ле Ру - авиационный инженер, который проложил в небе маршрут, связавший немецкий Саарбрюккен с городом Пруне во французской Шампани.

Самолет Rihn DR107. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Для пилота нет никакой разницы между обычным топливом и биотопливом, - рассказывает Ле Ру. – Разумеется, теперь слово за инженерами: может ли использование «свёклокеросина» повлиять на долговечность двигателя?

Столкнувшись с недоверием со стороны потребителей во всем мире, которые ищут экологически безопасные путешествия, авиационная отрасль пытается найти другие способы соответствия новым трендам. Все - от формы самолета до двигателя - проектируется теперь так, чтобы наносить экологии меньший вред. Свёкла, а также кулинарные масла или водоросли являются хорошими вариантами для производства альтернативных видов топлива.

Франко-немецкий альянс в конечном итоге может заменить керосин, на котором летает большинство самолетов с поршневыми двигателями. В Европе такие легкие самолеты расходуют 100 миллионов литров керосина в год, а в США - до 900 миллионов.

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