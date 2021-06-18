Дразнящая людей горилла стала звездой соцсетей

Поведение животного пришлось по вкусу завсегдатаям Tik Tok и они начали высказывать свои предположения относительно причин поведения гориллы.

Жительница австралийского штата Новый Южный Уэльс по имени Трейси выложила в Tik Tok забавный ролик, в котором горилла показывает язык людям.

За короткое время видео собрало более 4 миллионов просмотров и массу комментариев.

По словам автора видео, в минувшие выходные она гуляла по зоопарку вместе с ребенком, а увидев гориллу, помахала ей рукой и крикнула «Привет!».

В ответ обезьяна посмотрела на женщину и показала ей язык. Женщина рассмеялась, а позже решила поделиться забавным видео с пользователями соцсети.

Поведение животного пришлось по вкусу завсегдатаям Tik Tok и они начали высказывать свои предположения относительно причин поведения гориллы.

– Возможно, в прошлой жизни она была хулиганкой.

– Мы смотрим на них, а они смотрят на нас.

– Это самое смешное, что я видел за последнее время.

Некоторые пользователи в шутку предположили, что в скором времени зоопарк может ожидать судебный иск за некультурное поведение гориллы.

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