Гигантские полотнища паутины окутали территорию Австралии

По мнению арахнологов, огромная паутина создана пауками в попытке защититься от стихийного бедствия. Фото: Youtube

В сельском регионе Гиппсленд в австралийском штате Виктория отмечено необычное явление – на земле, кустарниках, деревьях появились огромные полотнища паутины. Складывается впечатление, что все пауки работали сообща, сплетая единую сеть.

Необычное природное явление появилось после сильных дождей, продолжавшихся на значительной территории штата несколько дней, передает BBC.

Ливни и сильный ветер, обрушившиеся на Викторию, привели к наводнениям и перебоям с электроэнергией. Как минимум двое людей погибли в авариях, причиной которых стала непогода, а власти штата назвали последствия шторма катастрофичными.

По мнению арахнологов, огромная паутина создана пауками в попытке защититься от стихийного бедствия.

«Пауки, живущие на земле, пытаются быстро подняться выше. С помощью паутины они цепляются за растительность и впоследствии могут убежать от воды», – приводит издание BBC комментарий Кена Уокера, старшего куратора отдела насекомых из Музея Виктории.

Местные жители утверждают, что полотна паутины появлялись и раньше, но никогда прежде – в таких масштабах. По словам специалистов, необычное красивое явление можно будет наблюдать еще в течение нескольких дней.

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