Трамп определился с размером компенсации от Китая за пандемию

Экс-президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS

45-й президент Соединенных Штатов Дональд Трамп продолжает настаивать на необходимости наказать Китай за пандемию коронавируса, поразившую мир.

По мнению политика, компенсация убытков должна составить как минимум $10 триллионов, передает FoxNews.

По словам Трампа, миру в результате распространения коронавируса был нанесен колоссальный ущерб, «уничтожены целые страны», а вина Китая в пандемии является фактом, не подлежащим никакому сомнению.

«Я надеюсь, что это произошло случайно или из-за чьей-то некомпетентности», – заявил Трамп в интервью телеканалу Fox, явно намекая, что за пандемией может стоять и злой умысел.

Трамп убежден, что Китай должен за все заплатить, при этом сумма в $10 триллионов – это лишь компенсация Соединенным Штатам – с учетом других стран Пекину придется потратиться гораздо сильнее.

В конце мая президент США Джо Байден призвал спецслужбы удвоить усилия по расследованию происхождения COVID-19, включая гипотезу утечки вируса из лаборатории в Ухане, и обязал разведсообщество предоставить результаты в течение 90 дней.

В ответ посольство Китая в США призвало отказаться от чрезмерной политизации «чисто научного» вопроса.