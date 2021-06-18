Россия и США на женевском саммите обсуждали вопрос нормализации выдачи виз

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Высокопоставленный член администрации Белого дома, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан провел телефонный брифинг, в ходе которого прокомментировал итоги женевского саммита президентов России и США.

Говоря о нормализации консульского обслуживания в аспекте выдачи въездных виз, Салливан заверил, что вопрос обсуждался в ходе встречи в Женеве, где Байден подчеркнул, что «каждому из нас необходимы эффективно функционирующие дипломатические миссии».

По словам Салливана, российский президент «примет меры для обеспечения того, чтобы американское посольство было должным образом укомплектовано персоналом». В качестве таких мер Салливан назвал выдачу виз американским дипломатам и корректировку некоторых правил, принятых в России.

Советник президента США также сообщил, что американские и российские дипломаты в ближайшее время встретятся специально для того, чтобы проработать детали того, как посольства США в Москве и другие американские дипмисии в России вернутся к полноценной работе.

В ходе брифинга Салливан также упомянул некие вызовы, которые якобы Байден «бросил Путину по ряду вопросов, касающихся прав человека»,

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