Новые ограничения против коронавируса в Москве с 18 июня 2021: «Бесковидные рестораны» и закрытие фан-зоны в «Лужниках»

Власти Москвы пошли на новые противоковидные ограничения из-за роста заболеваемости. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Обязательная вакцинация в Москве будет длиться около двух месяцев, с 18 июня 2021 вводятся новые ограничения. Но кафе, магазины и другие заведения продолжат работать, именно поэтому сейчас так важно обеспечить максимальную безопасность посетителей. В связи с этим в столице запустят эксперимент по работе «бесковидных ресторанов».

- Мы подразумеваем, что 100% вакцинированных сотрудников, и гости, которые приходят либо вакцинированы, либо переболевшие с антителами. И этим ресторанам возможно работать без ковид-ограничений. Это предложение уже реализовано во многих европейских странах, в Венгрии, в Израиле. Так можно сделать, - сообщил в личном блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

В Москве запустят эксперимент по работе «бесковидных ресторанов». Фото: Александр Щербак/ТАСС

В эксперименте поучаствуют около 10-20 ресторанов. Чтобы посещать их, нужно будет скачать с сайта госуслуг подтверждающий вакцинацию QR-код. А детей придется оставить дома, так как до 18 лет вакцинацию не делают. Дети смогут посещать «бесковидные» рестораны, но при условии, что придут вместе со взрослыми. Заработает такой эксперимент через неделю – ориентировочно 25 июня.

Для обеспечения безопасности в городе с 18 июня вводятся ограничения на зрелищные мероприятия – на них будут допускать максимум 1000 человек.

- Это означает, что театры и кино смогут работать. А массовые зрелищные мероприятия мы на время остановим. Танцполы и фан-зоны для болельщиков тоже придется закрыть, - отметил Сергей Собянин.

Игровые комнаты для детей в торговых центрах закрыли ранее, не доступны развлечения в парках – все эти ограничения продолжатся в ближайшие дни.

С 18 июня в столице вводятся ограничения на зрелищные мероприятия. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вопрос о повторной вакцинации в городе пока остается открытым. Людям, которые прошли вакцинацию, не делают повторную прививку. А у них уже закончились антитела.

- Я знаю об этой проблеме, и сам в порядке эксперимента недавно сделал ревакцинацию. Будем работать с правительством, чтобы они оперативно приняли решение по срокам и технологии, - сообщил Сергей Собянин.

Москвичи, которые прививались «Спутником V», должны получить возможность привиться снова этим же препаратом. А граждане из других стран, которые продолжают работать в общепите, такси, сфере услуг, получат разрешение вакцинироваться препаратом «Спутник Лайт», чтобы продолжить трудовую деятельность и обезопасить себя.

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