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Туризм18 июня 2021 21:50

Отдых за границей на море для россиян летом 2021: В какие страны реально поехать

Российским туристам сейчас приходится следить за множеством деталей, чтобы отдых за границей на море летом 2021 года прошел безопасно
Юлия СМИРНОВАЮлия СМИРНОВА
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Россия возобновила авиасообщение с 43 странами мира. Но наших туристов ждут лишь в каждом четвёртом государстве из этого списка.

Россия возобновила авиасообщение с 43 странами мира. Но наших туристов ждут лишь в каждом четвёртом государстве из этого списка.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Внутренний туризм, конечно, явный фаворит этого сезона отпусков. 80% всех забронированных на лето номеров в отелях - в российских городах и курортах, констатируют сотрудники портала Ostrovok.ru.

Но если хочется не в Анапу и не на Байкал, а на заграничный курорт? Реально ли? Да, вполне! Правда, вояж не будет таким беззаботным, как в доковидные времена.

Нужно изучать правила въезда, которые часто меняются:

- нужен ли ПЦР и за какой срок нужно сдать анализ;

- пригодится ли сертификат о вакцинации;

- нужно ли перед вылетом заполнять электронную анкету и получать QR-код;

- что придется сделать после прибытия - возможно, сдать ещё один тест или даже пройти карантин;

- пускают ли вообще в страну туристов или, может, только обладателей ВНЖ, по делам или на лечение (такая ситуация сейчас с въездом в большинство стран ЕС).

Также полезно мониторить новости об открытии авиасообщения. И сопоставлять их с правилами въезда. Сейчас Россия возобновила авиасообщение с 43 странами мира. Но наших туристов ждут лишь в каждом четвёртом государстве из этого списка, сетуют в Ассоциации туроператоров России.

А с другой стороны, есть множество курортных государств, чьи границы для нас открыты - но прямое авиасообщение официально не возобновлено. Это, например, Кипр, Тунис, Черногория. Именно официально - потому как в реальности летают так называемые грузопассажирские рейсы (подробно о них на kp.ru). Однако туроператоры не имеют права продавать путёвки с перелетом «грузопасами», а самостоятельные путешественники берут билеты на свой страх и риск - рейс вполне могут отменить даже в последний момент. Росавиация и Ростуризм выпустили совместное заявление, в котором предостерегают туристов от путешествий грузопассажирскими рейсами: «Мы понимаем желание туристов отдохнуть, а бизнеса — работать. При этом мы просим и туристов, и бизнес учитывать все сопутствующие риски. Турист рискует частично или полностью не получить ту услугу, за которую он заплатил».

В общем, отпуск за границей летом 2021 года - паззл заковыристый. Однако при желании собрать его можно. «КП» вместе с экспертами туристического рынка выбрала курортные страны, где реальнее всего позагорать. Это не полный список доступных (в той или иной степени) мест под солнцем, а именно самые комфортные с точки зрения перелёта и условий въезда. Мы включили только те курорты, с которыми Оперативный штаб официально возобновил авиасообщение.

Отпуск за границей летом 2021 года - паззл заковыристый. Однако при желании собрать его можно.

Отпуск за границей летом 2021 года - паззл заковыристый. Однако при желании собрать его можно.

Фото: Мария ЛЕНЦ

- В связи с продлением запрета на авиасообщение c морскими курортами Турции, а также с тем, что со многими популярными курортами Средиземноморья воздушное сообщение официально не возобновлено (Кипр, Тунис) либо рейсов крайне мало (как в Грецию или Хорватию), в лидеры по популярности вышли страны, которые ранее замыкали десятку востребованных летних направлений или не входили в неё вообще, - рассказала «КП» PR-директор компании «Интурист» Дарья Домостроева.

АБХАЗИЯ

Абхазию как заграницу туристы почти не воспринимают - туда можно поехать c внутренним паспортом, принимают рубли, а лететь все равно в Сочи. Но тем не менее: именно Абхазия сейчас самый массовый зарубежный курорт. Средний чек за тур на двоих, по данным сервиса Туту.ру - 66 тысяч рублей.

- Отдых в Абхазии обойдется в среднем на 40% дешевле размещения в Сочи, - называет главную причину популярности непризнанной республики Дарья Домостроева. - В Абхазиии широкие галечные пляжи с самой чистой водой на черноморском побережье, промышленности здесь нет. Даже несмотря на некоторую запущенность курортов, открываются новые отели с современным ремонтом и высоким уровнем сервиса. Туристы едут в Гагру, Пицунду, Сухум в том числе и за традиционным кавказским гостеприимством.

Художник у комплекса зданий Ново-Афонского Симоно-Кананитского монастыря в Абхазии. Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Художник у комплекса зданий Ново-Афонского Симоно-Кананитского монастыря в Абхазии. Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Правила въезда: ПЦР-тест не нужен, виза тоже, как и загранпаспорт. По возвращении из Абхазии не надо заполнять анкету на Госуслугах и загружать туда результаты двух ПЦР-тестов - и это единственная страна, для которой Роспотребнадзор сделал исключение.

ОАЭ

- Запуск новых рейсов, в том числе из регионов, отсутствие виз, простая и понятная процедура прохождения ПЦР в аэропорту по прилету сделала отдых в Дубае, Шардже, Рас-Эль-Хайме, Аджмане и Фуджейре доступнее, - продолжает Дарья Домостроева. - С июля обещают снять строгие ограничения в Абу-Даби, пока там карантин для прибывающих пассажиров. Несмотря на 40-градусное пекло и в прямом смысле горячее море, отпускники выбирают ОАЭ летом из-за высококлассного сервиса, чистейшего моря, вкусного питания и шоппинга. К тому же, цены на отдых в Эмиратах летом существенно ниже, чем в другое время года: мы каждую неделю получаем до 1500 спецпредложений от отелей ОАЭ. Кто-то дает скидки, кто-то предлагает бесплатно повысить категорию номера или питания, например, платишь за завтраки, а получаешь завтрак и ужин. В итоге широкофюзеляжные Боинги улетают в Дубай полными. Если вы любите отдыхать в Турции в конце июля и августе, то ничего страшного в жаре в ОАЭ вы не увидите.

Правила въезда: виза не нужна. Два ПЦР-теста: один до вылета, второй по прилёту в Эмираты. Также нужно скачать мобильное приложение для отслеживания контактов.

КУБА

- На Кубе, по сути, два времени года: сухая солнечная зима (с ноября по апрель) и тёплое, но дождливое лето (с мая по октябрь). Но это не значит, что пляжный отдых невозможен! Единственное, что может вам грозить – это в считанные секунды промокнуть до нитки, если дождь застанет внезапно. Тропические ливни длятся от 15 минут до двух часов. Начинаются мгновенно, обычно после обеда или ближе к вечеру. Прекращается ливень также внезапно, солнце сияет, и температура мгновенно подскакивает до 30 градусов. Льёт не каждый день, в среднем 8 - 10 раз за месяц. Плюс летнего сезона - много свежих манго и авокадо, - делится рекомендациями наш эксперт.

Классическое американское авто с туристами на борту на улицах Гаваны.

Классическое американское авто с туристами на борту на улицах Гаваны.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правила въезда: виза не нужна. Два ПЦР-теста: один до вылета, второй по прилёту (бесплатно).

МЕКСИКА

- Сразу после открытия чартерного авиасообщения с Канкуном и появления в продаже туров в Мексику мы увидели ажиотажный спрос. Туристы обменивают несостоявшиеся туры в Турцию на мексиканские пляжи. Напомню, кстати, что именно здесь, на Карибах, родилась в своё время любимая нашими туристами система «Все включено», - рекомендует Дарья Домостроева.

Правила въезда: ПЦР-тест не нужен. Виза оформляется онлайн, бесплатно и практически моментально.

МАЛЬДИВЫ

На острова в Индийском океане каждый день из Москвы летают гигантские Боинги 777 на 500 пассажиров - заполнены под завязку. Именно россияне сейчас самые многочисленные гости Мальдивских отелей: по данным иммиграционного управления Мальдив, каждый третий турист - из России.

- Цены на отдых на Мальдивах пошли вниз, - радует Дарья Домостроева.

Средний чек за тур на райские острова, по данным сервиса Travelata, - 133 тысячи рублей. А плюсы очевидны: красивый, чистый и тёплый океан, хорошие отели, многие из них предлагают систему «Все включено». Сэкономить можно, остановившись в гестхаусе или гостинице на острове, где живут не только туристы, но и сами мальдивианцы. Однако в этом случае надо быть готовым к сухому закону. На курортных островах, где отдыхают иностранцы, с алкоголем без проблем. Для поездок с острова на остров необходим ПЦР-тест.

Правила въезда: ПЦР-тест, сданный не ранее чем за 96 часов для вылета. Электронную анкету надо заполнить не ранее чем за сутки до рейса и получить QR-код.

ГРЕЦИЯ

Единственная страна Шенгена, которая официально разрешает россиянам въезд по туристическим визам. Главная проблема сейчас - мало рейсов, всего 8 в неделю между Москвой и Афинами, признаёт директор представительства Греческой национальной туристической организации в РФ и СНГ Поликарпос Эфстатиу. В Салоники, на Крит и Родос - только грузопассажирский и крайне редко.

Пляжный отдых под Афинами, Греция.

Пляжный отдых под Афинами, Греция.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На греческих курортах все работает: отели, рестораны, таверны, музеи, археологические памятники.

Правила въезда: шенгенская виза (консульство выдаёт без проблем). Один из трёх документов: ПЦР-тест, сданный не ранее чем за 72 часа до прибытия в Элладу; сертификат о вакцинации, после второй дозы должно пройти минимум 14 дней (подходят все российские вакцины - «Спутник V», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона»); подтверждение того, что вы перенесли коронавирус (положительный результат ПЦР-теста, который диагностировал заболевание, или справка из больницы. Все документы могут быть на русском языке, в электронном или печатном виде. Также за 24 до прибытия надо заполнить электронную анкету и получить QR код. По прибытии возможно экспресс-тестирование, для него выбирают несколько человек с рейса, это бесплатно.

ХОРВАТИЯ

Адриатическая страна ждёт россиян на отдых, все открыто: отели, рестораны, яхтенные марины. Авиасообщение с Хорватией Оперативный штаб открыл совсем недавно, с 10 июня. И пока только со столичным Загребом, а он далеко от моря. На курорты - Дубровник, Сплит, Пулу - лишь грузопассажирский рейсы. И в этом главная сложность для желающих отдохнуть в Хорватии.

Правила въезда: национальная хорватская виза (посольство выдаёт) или открытая шенгенская. Один из трёх документов: ПЦР-тест, сданный не ранее, чем за 48 часов до пересечения границы; сертификат о вакцинации («Спутник V» подходит, после второй дозы должно пройти не менее 14 дней) или справка о перенесенном заболевании коронавирусом. Все документы - на английском языке. Перед вылетом необходимо заполнить электронную форму и получит QR код.

МЕЧТЫ

В какие страны туристы больше всего хотят поехать в отпуск

Греция 21%

Мальдивы 18%

Хорватия 14%

Египет 14%

Мексика 12%

ОАЭ 10%

Армения 9%

Сербия 8%

По данным опроса, проведённого сервисом онлайн-бронирования отелей Ostrovok.ru. Учитывались только направления, с которыми Оперативный штаб возобновил авиасообщение. Цифра показывает, какая доля участников опроса назвали каждую страну.

…И РЕАЛЬНОСТЬ

Куда отпускники купили больше всего туров

Россия 51%

Турция 26%

Абхазия 6%

Кипр 4%

Тунис 3%

Египет 2%

Греция 2%

Куба 2%

ОАЭ 2%

По данным сервиса поездок и путешествий Туту.ру. Да, Турция пока закрыта, но вылеты в июле и августе туроператоры не аннулируют - поэтому она на почетном втором месте. Туры на Кипр и в Тунис бронируют в надежде на возобновление авиасообщения. Цифра показывает долю страны в общем объеме продаж.

ВАЖНО!

При возвращении в Россию из любой страны и любым видом транспорта нужно заполнить анкету на Госуслугах и загрузить в неё результаты двух ПЦР-тестов. Первый - не позже чем за 3 дня после прибытия, второй - не позже чем через 5 дней. Роспотребнадзор разработал проект постановления, освобождающего от двойного тестирования вакцинированных пассажиров, но пока правила общие для всех.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Россия открывает авиасообщение с Турцией, США, Италией и Кипром

Россия приняла решение о восстановлении полномасштабного авиасообщения с Турцией с 22 июня 2021 года. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на брифинге в пятницу.

По словам Голиковой, делегация российских экспертов завершила оценку ситуации с коронавирусом в Турции. Как отметила Голикова, ситуация там значительно улучшилась. В Турции снизился уровень заболеваемости COVID-19, а санитарно-эпидемиологические требования жестко соблюдаются, в том числе в ночные часы действует комендантский час для местных жителей. Уровень вакцинации персонала в отелях составляет от 60 до 90%, отметила Голикова (подробности)

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