Минобороны выпустит конфеты от коронавируса

В Минобороны разрабатывается мукозальная вакцина против COVID-19 в форме жевательных конфет и пастилы. Фото: Минобороны РФ/ТАСС

Минобороны России начало разработку лекарства от коронавируса (COVID) в виде конфет, пастилы или жвачки. О проекте "Комсомолке" сообщили в 48-м ЦНИИ Минобороны, ученые которого участвовали в создании вакцины "Спутник V".

- Это мукозальная вакцина против COVID-19 в форме жевательных конфет и пастилы, которая будет попадать в организм естественным оральным путем, через слизистые, - пояснили "КП" в 48-ом ЦНИИ Минобороны.

В военном ведомстве также сообщили, что подобные разработки на базе ЦНИИ ведутся, а конфеты будут использоваться в схемах профилактики коронавируса. А директор ЦНИИ полковник Сергей Борисевич подтвердил СМИ эту информацию.

Отметим, что именно в Советском Союзе придумали выпускать мукозальную вакцину в виде конфет-драже испытали еще в СССР - маленькие пациенты во все времена боялись уколов. Медсестры предлагали школьникам сладкие конфеты фабрики "Рот Фронт" прямо во время уроков запить стаканом воды.

Таким образом с 1959 до 1960 год в СССР было привито все население младше 20 лет — 77 миллионов человек. Благодаря этому эпидемия пошла на убыль.

Производство драже с вакциной против полиомиелита на кондитерской фабрике имени Марата, 1962 год. Фото: Главархив Москвы

Кстати, эти конфеты-драже производились на фабрике вплоть до 70-х годов и шли на экспорт в страны Европы, Азии, Америки, Тихоокеанского региона.

Кстати, американские медики тогда не смогли своевременно создать эффективные и безопасные вакцины, а наши ученые Михаил Чумаков и Анатолий Смородинцев за научную разработку, организацию массового производства и внедрение в медицинскую практику живой противополиомиелитной вакцины в 1963 году получили Ленинскую премию.

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