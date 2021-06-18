В Щелково женщина случайно выстрелила себе в голову во время уборки

Выяснилось, что пострадавшая занималась уборкой квартиры, когда в одном из шкафов обнаружила пистолет. Фото: Shutterstock

Утром 17 июня в Щелковскую областную больницу 46-летний мужчина привез свою супругу. Он забежал в приёмное отделение и просил у врачей помочь как можно скорее. Медики поспешили с ним к машине, в салоне они обнаружили 40-летнюю женщину с окровавленной головой. Её срочно госпитализировали.

— У 40-летней женщины было диагностировано огнестрельное ранение головы с переломом височной кости справа, — сообщил источник kp.ru.

О пациенте с такой травмой врачи незамедлительно сообщают в полицию. Вскоре в больницу прибыли оперативники. Выяснилось, что пострадавшая занималась уборкой квартиры, когда в одном из шкафов обнаружила пистолет. Она удивилась своей находке и стала её рассматривать, крутить в руках. В какой-то момент оружие выстрелило прямо ей в голову.

Сейчас по данному факту проводится проверка.

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