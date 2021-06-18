Низкая, льготная, твоя: У кого есть шансы получить ипотеку по минимальной ставке

С 1 июля 2021 года льготная ипотечная ставка при покупке жилья в новостройке повышается с 6,5% до 7%. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

С 1 июля 2021 года меняются условия по наиболее популярной программе льготной ипотеки — на покупку жилья в новостройке. Ставка повышается с 6,5% до 7%, а возможная сумма кредита уменьшается до 3 миллионов.

Это не значит, что на былые низкие ставки больше никому рассчитывать не приходится. Все остальные льготные ипотечные программы — со ставками в 6% и даже ниже — продолжают действовать дальше. Напоминаем, кто и на каких условиях может ими воспользоваться.

СЕМЕЙНАЯ ИПОТЕКА ПОД 6%

Основные условия на сегодня:

- первоначальный взнос — не менее 15%

- максимальная сумма кредита — до 12 млн для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской области, до 6 млн — для остальных регионов

- срок кредита — до 30 лет

- ссуду можно взять на покупку квартиры в новостройке или на строительство частного дома

- особые условия действуют для Дальнего Востока: ставка — под 5%, можно купить и вторичное жилье (но в сельском поселении).

Программа до сих пор была рассчитана на семьи, где после 1 января 2018 года родился второй или последующий ребенок (или ребенок-инвалид). В последнем послании к Федеральному собранию президент Владимир Путин анонсировал расширение программы — в нее включат семьи, где с начала 2018 года родился хотя бы один ребенок. Как сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин, это дополнительные 1,5 миллиона семей, которые могут взять 100-120 тысяч кредитов. Проект постановления об изменениях уже готов.

СЕЛЬСКАЯ ИПОТЕКА ПОД 3%

Основные условия:

- первоначальный взнос — не менее 10%

- возможный размер кредита — до 3 или 5 млн в зависимости от региона

- срок - до 25 лет, но льготная ставка в течение всего этого срока не гарантируется (если прекратится финансирование программы, она может измениться на базовую — 3% плюс ключевая ставка ЦБ)

- программа рассчитана на покупку или строительство (достройку) дома в сельской местности, покупка квартиры в строящемся доме также возможна

- Москва, Московская область и Санкт-Петербург в программе не участвуют (но жители этих регионов могут воспользоваться сельской ипотекой, если хотят переехать куда-нибудь в другое место).

По условиям программы, сельская местность трактуется достаточно широко: это может быть даже и малый город с населением до 30 тысяч человек. Есть требования к самому дому, на который берется ипотека. Он должен быть капитальным, для постоянного проживания, со всеми городскими удобствами (электроснабжение, водоснабжение, канализация, отопление) и по метражу соответствовать определенным нормативам, установленным местными властями.

Важный нюанс: это одна из льготных программ, по которой возможна покупка вторичного жилья. А вот строить дом своими руками (или с привлечением знакомых) нельзя. Нужно обязательно заключить договор с подрядной организацией из утвержденного списка.

С 1 июля 2021 года меняются условия по ипотеке на покупку жилья в новостройке. Фото: Иван МАКЕЕВ

ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ИПОТЕКА ПОД 2%

Основные условия:

- первоначальный взнос — не менее 15%

- срок кредита — до 20 лет

- приобретаемое жилье должно находиться в одном из регионов Дальневосточного округа и быть не дороже 6 млн

- в городах по программе можно приобрести только квартиру в новостройке (исключение — Магаданская область и Чукотка, там до конца 2021 года разрешено приобретать и вторичку), на селе можно приобретать все.

На сегодня это программа с самой-самой низкой ипотечной ставкой. Правда, воспользоваться ей могут не все, кто хочет купить жилье на Дальнем Востоке. Она рассчитана только на определенные категории граждан:

- молодые семьи (оба супруга — не старше 35 лет),

- одинокие граждане не старше 35 лет с детьми до 19 лет,

- участники программы «Дальневосточный гектар» (в любом возрасте),

- участники региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов (это программы, которые есть почти во всех регионах ДФО и направлены на привлечение туда людей определенных специальностей).

ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ

Главный камень преткновения: если вы соответствуете условиям конкретной льготной программы — это еще не значит, что банк обязан вам по ней выдать кредит. Банк еще будет проверять вашу надежность как заемщика. И тут — все то же, как если бы вы претендовали на обычный, не льготный кредит. Отсутствие понятного банку постоянного источника дохода и плохая кредитная история резко понижают ваши шансы на одобрение кредита.

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