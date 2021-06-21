Мираторг накажет бывшего коммерческого директора

Очередное заседание состоялось в зале Замоскворецкого районного суда. Согласно предъявленного обвинения, ущерб компании «Мираторг» составил более 94 млн рублей.

Напомним, что в обязанности бывшего коммерческого директора Юлии Аксеновой входила оптовая продажа мяса, в том числе сторонним мясокомбинатам и на экспорт.

Она обвиняется в том, что в период 2015-2017 г.г., реализовывала мясную продукцию по ценам ниже рыночных, и заведомо убыточным, подконтрольным ей компаниям. Преступления совершены с использованием служебного положения и путем злоупотребления доверием компании, с привлечением бывших подчиненных и сотрудников компании «Мираторг», которые также находятся на скамье подсудимых.

«Мираторг» продолжает последовательно придерживаться политики нулевой терпимости к воровству, коррупции, злоупотреблениям служебным положением не только по отношению к своим сотрудникам, но и к компаниям-контрагентам. Для сотрудников любого уровня компании категорически не приемлемо лоббирование чьих-либо коммерческих интересов в рамках деятельности компании, что является стандартным правилом не только в рамках российской, но и международной бизнес-практики.