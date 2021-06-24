Школа, садик, лагерь: куда нужна детская медкарта и как ее получить

Врачи и анализы

Чтобы получить справку 026/У-2000, ребенку понадобится пройти осмотры следующих врачей: педиатр, невролог, ЛОР, окулист, детский хирург и стоматолог. Помимо этого, девочкам понадобится гинеколог, мальчикам – уролог. Если ребенку больше 3 лет, то к списку добавляется визит к логопеду.

Есть еще одно условие – если ребенок уже стоит на диспансерном учете у какого-либо врача, то его осмотр тоже должен быть добавлен в справку.

Стоит учесть, что при прохождении осмотров их список может увеличиваться. Например, если родитель отказывается делать реакцию Манту, то потребуется проконсультироваться у фтизиатра, а педиатр может отправить к дерматологу.

Помимо этого, ребенку обязательно нужно пройти общий анализ мочи, исследование соскоба на энтеробиоз, анализ кала на яйца гельминтов и клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ.

Желательно сдать все анализы до визитов ко врачам – так у них будет больше информации, которая позволит судить о здоровье ребенка.

Как подготовить ребенка?

Конечно, проще будет тем родителям, чьи дети уже сдавали анализы – они представляют, чего ожидать от похода в отделение. В обратном случае стоит заранее обсудить с ребенком, что будет происходить.

Ни в коем случае не торопите его, не пугайте «людьми в халатах» и не нервничайте сами – дети очень хорошо чувствуют настроение родителей. Особенно это касается малышей.

Чтобы облегчить взятие анализов, можно применить несколько хитростей. Если у ребенка берут кровь, лучше держать его на руках – он почувствует тепло и защиту близкого человека и рефлекторно успокоится. Разумеется, это относится только к маленьким детям.

Вторая хитрость – позаботьтесь о том, чтобы ребенок мог чем-то себя занять, пока вы оформляете заказ или ждете приглашения в процедурный кабинет. Это может быть его любимая игрушка, раскраска или гаджет.

Помимо психологической подготовки, есть и правила подготовки к взятию биоматериала:

• Исследования крови: проводятся натощак. Для детей первого года жизни промежуток между кормлениями 3.5-4 часа, более старшего возраста 5-8 часов. Чтобы кровь не сгустилась, необходимо обильное питье.

• Исследование кала: кал должен быть получен без слабительных и клизм. В нем не должно быть мочи. Собирать кал нужно с не впитывающей поверхности, такой как полиэтиленовый пакет. Можно пользоваться газоотводной трубочкой. Кал не рекомендуется хранить в холодильнике. Для детей старшего возраста возможен сбор в горшок, который до этого следует обработать мыльным раствором, либо специальными моющими растворами, и после обдать кипятком.

• Исследование мочи: сбор ведется утром. Ребенка предварительно нужно подмыть. Для девочек с менструациями в этот период сдавать анализ не рекомендуется. Для детей первого года применяют специальные мочеприемники.

• Взятие мазка: натощак, не пить и не чистить зубы. Мазок можно сдать днем в промежуток после приема пищи от 3 часов. За 14 дней до исследования исключите орошение антисептическими растворами, прием противогрибковых и противовирусных препаратов по согласованию с врачом.

• Соскоб на энтеробиоз: получите в лабораторном отделении контейнер для сбора. Утром, до мочеиспускания и дефекации несколько раз приложите клейкой поверхностью к перианальным складкам на 3-5 секунд.

Как выбрать лабораторию?

Выбор лабораторий не должен основываться исключительно на сертификатах – они выглядят красиво, но мало что говорят обычному посетителю. Вместо этого обратите внимание на размер сети, опыт работы, качество оборудования и тест-систем – обычно эту информацию можно найти на сайте лаборатории. И разумеется, у компании должны быть все необходимые лицензии.

Для удобства родителей Лаборатория «Гемотест» объединила анализы для детской медкарты в единый комплекс – с 1 июня по 31 июля он доступен со скидкой 30%. В него входят все исследования, необходимые для справки по форме 026/У-2000: общий анализ мочи, исследование соскоба на энтеробиоз, анализ кала на яйца гельминтов и клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ.

Исследование занимает один день, его результаты отобразятся в личном кабинете на сайте и придут по электронной почте. За бланком можно приехать в любое лабораторное отделение «Гемотеста».

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