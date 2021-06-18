С конца мая полуостров Крым заливают дожди. Фото: REUTERS

С конца мая полуостров Крым заливают дожди. Накануне на восточные районы республики выпало 82 мм осадков — это почти две месячные нормы. Синоптики предсказывают в регионе сильный ливень, град, шквалистый ветер.

Накануне на восточные районы республики выпало 82 мм осадков — это почти две месячные нормы. Фото: REUTERS

Из-за дождей пострадало почти 300 придомовых территорий на востоке Крыма. Сильнее всего 17 июня залило Керчь, где из берегов вышла река Мелек-Чесме, а уровень воды поднялся до первых этажей жилых домов. Людям пришлось передвигаться по городу вплавь и на надувных лодках. Сейчас спасатели эвакуируют жителей региона.

Синоптики предсказывают в регионе сильный ливень, град, шквалистый ветер. Фото: REUTERS

А 18 июня стихия пришла в Ялту. Здесь тоже началась эвакуация: первыми власти вывезли семь жителей двух затопленных домов. В поселке Оползневое под Ялтой сошел грязевой сель, об угрозах селей предупредили жителей округов Алушты, Судака и Феодосии.

Фото: Кадр видео

17 июня глава Крыма Сергей Аксенов объявил режим чрезвычайной ситуации. Он отметил, что с точки зрения материального ущерба ситуация крайне тяжелая. Аксенов сообщил, что на борьбу с ненастьем будут в полном объеме выделяться средства из резервного фонда. Власти назвали восстановление связи в регионе первоочередной задачей.

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Фото: Снимок с видео/Александр Ковшарев/ТАСС

Фото: Снимок с видео/Александр Ковшарев/ТАСС

Фото: Кадр видео

Фото: Елена Попова/Керчь.ФМ/ТАСС