АЦБК сократил количество выбросов парниковых газов почти на 11% в 2020 году

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АО «Архангельский ЦБК» в 2020 году сократил выбросы парниковых газов (ПГ) в атмосферу и достиг показателя почти на 11% ниже уровня, установленного добровольным обязательством. Об этом свидетельствуют результаты проверки ООО «КарбонЛаб». Компания провела инвентаризацию и количественное определение прямых, энергетических косвенных и прочих косвенных выбросов ПГ, связанных с производственно-хозяйственной деятельностью комбината, по заданию самого АЦБК.

Проверка проводилась в соответствии с требованиями международного стандарта The Greenhouse Gas Protocol: A Corporate Accounting and Reporting Standard. В результате, экспертами были учтены все виды ПГ антропогенного происхождения, подлежащие обязательному учету в соответствии с Рамочной конвенцией ООН об изменении климата.

Согласно данным отчета, за 2020 год сумма прямых и энергетических косвенных выбросов ПГ АЦБК (включая все дочерние общества и их филиалы) составила 1 959 242 т СО2-экв, а прочие косвенные выбросы парниковых газов организации за 2020 год достигли уровня 438 907 т СО2-экв. Таким образом, сумма прямых и энергетических косвенных выбросов комбината опустилась на 10,9% ниже уровня, установленного добровольным обязательством, а фактические удельные выбросы ПГ в 2020 году составили 1,972 т СО2-экв./т, что ниже принятого целевого показателя на 10,4%.

Отметим, что в соответствии с Климатической стратегией АО «Архангельский ЦБК», утвержденной еще в 2013 году, отчетный 2020 год является целевым годом по ограничению объема выбросов парниковых газов. Таким образом, предприятие приняло добровольное обязательство по ограничению выбросов ПГ в атмосферу и успешно его выполнило.