ВКонтакте проведёт крупнейший онлайн-выпускной в России: среди участников — SLAVA MARLOW, Филипп Киркоров и Даня Милохин

Зрителей ждут выступления любимых артистов, активности с блогерами в «Клипах» и розыгрыши призов

ВКонтакте проведёт крупнейший онлайн-праздник для выпускников в стране. Участников ежегодного всероссийского «Основного выпускного ВКонтакте» поздравят любимые музыканты и блогеры. Также зрители смогут пообщаться со знаменитостями лично и выиграть призы — в том числе iPhone и Apple Watch.

«Основной выпускной ВКонтакте» начнётся 25 июня в 18:00. Трансляция события пройдёт в сообществе «Официальные страницы ВКонтакте». В конце трансляции ведущие передадут эстафету другому масштабному празднику в честь окончания школы — «Алым парусам» в Санкт-Петербурге.

Выступления звёзд

Для выпускников выступят как молодые артисты, так и звёзды, которые уже давно полюбились публике. Среди них — SLAVA MARLOW, Филипп Киркоров, ФОГЕЛЬ,

GAYAZOV$ BROTHER$, Звонкий, Мари Краймбрери, DAASHA, Rauf & Faik, Анет Сай, Мэвл, Konfuz, Никита Киоссе, ЕГОР ШИП, MIA BOYKA и Mary Gu.

Многих из этих музыкантов часто слушают пользователи ВКонтакте. Так, по итогам 2020 года SLAVA MARLOW выиграл номинацию «Прорыв года» по версии ВКонтакте: именно он получил самый быстрый взлёт по количеству прослушиваний. А песни Мэвл, GAYAZOV$ BROTHER$ и Konfuz вошли в топ-30 самых популярных треков.

Активности от «Клипов»

Гостей выпускного ждут конкурсы от Клипов ВКонтакте. В них будут также участвовать блогеры Даня Милохин и Артур Бабич: им предстоит отгадать, чем закончатся ролики, и решить задачи от преподавателей. Если блогеры ответят неправильно, их ждут весёлые испытания.

Кроме того, зрители «Основного выпускного ВКонтакте» получат поздравления от исполнителей и блогеров в формате клипов. Пожеланиями и историями из своего школьного прошлого поделятся Валя Karna.val, Анна Седокова, Митя Фомин, участники XO Team, IOWA, Filatov & Karas и многие другие.

Общение со звёздами

Выпускники получат шанс лично пообщаться со знаменитостями в групповых видеозвонках ВКонтакте.

Так, своих фанатов во время праздника соберёт SLAVA MARLOW. Чтобы присоединиться к звонку, нужно выиграть в конкурсе. Вчерашние школьники смогут не только задать вопросы любимому исполнителю, но и выиграть iPhone и подписку VK Combo.

Лично пообщаться можно будет и с ведущими трансляции — Владимиром Маркони и Аней Pokrov. Они будут случайным образом звонить зрителям. Выпускники, которые ответят на вызов, смогут выиграть призы — технику Apple и подписку VK Combo.

Сертификат на стажировку от Сферума

Во время трансляции информационно-коммуникационная образовательная платформа Сферум объявит победителей конкурса для выпускников. В нём можно выиграть сертификат на оплачиваемую летнюю стажировку по направлению, которое выберет сам участник.

Чтобы претендовать на приз, достаточно поделиться своими школьными достижениями и рассказать о профессии мечты. Текст или видео нужно опубликовать ВКонтакте с хештегом #сферумбудущего с 18 по 25 июня. Автор самого амбициозного и вдохновляющего рассказа о себе получит «Сертификат будущего» на летнюю оплачиваемую стажировку по выбранному им направлению. Сертификат действует два года. Также участники могут выиграть три индивидуальных консультации у экспертов по интересующим направлениям.

Марина Краснова, CEO ВКонтакте:

«Мы собрали вместе популярных музыкантов и блогеров, чтобы создать масштабное цифровое событие и поддержать тех, у кого не получится попасть на свой офлайн-выпускной. Второй год подряд мы объединяем выпускников и звёзд на платформе соцсети. С помощью продуктов ВКонтакте зрители могут не только посмотреть на выступления артистов, но и лично пообщаться с кумирами».

В прошлом году трансляцию «Основного выпускного» посмотрели 16 млн пользователей, а за три дня видео собрало 28 млн просмотров и 180 тысяч отметок «Нравится». На празднике выступили Баста, Тима Белорусских, Ramil’, Тимати, Zivert, JONY, HammAli & Navai и NILETTO.