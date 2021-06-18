Кто не работает в Москве с 21 июня 2021 года и какие ограничения остаются

Объявление о временной приостановке работы у входа в Московский зоопарк. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Режим нерабочих дней в Москве для индивидуальных предпринимателей и организаций отменяется с 21 июня 2021. Об этом сообщается в указе мэра Москвы.

- Установить, что с 21 июня прекращается режим работы, установленный для организаций и индивидуальных предпринимателей, - значится в документе.

Продлены включительно до 29 июня ограничительные меры на посещение ночных заведений, зоопарков, игровых комнат, детских площадок в парках и на работу фудкортов.

- Дней десять будут закрыты. А потом посмотрим по ситуации. Если она будет улучшаться, то откроем, - сообщил в своем блоге Сергей Собянин.

Не снимается пока ограничение на ночную работу ресторанов, клубов, дискотек. Заведения по-прежнему не должны обслуживать посетителей в период с 23.00 до 6.00, за исключением продажи еды на вынос.

В городских парках по-прежнему нельзя использовать спортивные и детские площадки, беседки. Исключением из списка стали скамейки.

До 29 июня под запрет попали зрелищные мероприятия, где количество гостей более 1000 человек. К сожалению, смотреть матчи Евро-2020 не получится на большом экране в фан-зоне «Лужников» (там одновременно могли находиться около 5000 человек).

Посетители фан-зоны в Лужниках во время игры чемпионата Европы по футболу. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

- Театры и кино смогут работать. А массовые зрелищные мероприятия мы на время остановим. Танцполы и фан-зоны для болельщиков тоже придется закрыть, - объяснил мэр Москвы Сергей Собянин.

В оперативном штабе по борьбе с коронавирусом говорят, что сейчас важно найти время для посещения пунктов вакцинации, чтобы обезопасить себя и близких. Павильоны «Здоровая Москва» переходят под работу исключительно для вакцинации от коронавируса. Они расположены в более, чем 40 парках.

- Вакцинацию там будут проводить в режиме живой очереди. График работы павильонов не ограничивают – медики будут работать, пока прививку не получат все желающие в течение дня, - рассказали в Оперативном штабе по Москве.

В это время в столице начнется эксперимент по созданию «бесковидных» зон общепита. До 29 июня около десяти столичных ресторанов фактически перейдут в режим «без ограничений» - в заведении будут находиться гости и сотрудники, сделавшие прививку, а значит они смогут снять маски и перчатки. Москвичи смогут попасть в такие рестораны по QR-кодам, полученные из приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг «Госуслуги.Стопкоронавирус».