Прожорливые паломники против обиженных журналистов

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Иногда я путешествую. Не просто так, а по работе, поэтому мои поездки называются пресс-турами. Это подразумевает, что журналистов и блогеров сажают в симпатичный автобус, кормят, поят и возят по разным райским местам нашей родины, показывая все лучшее.

Платой за все это великолепие должна стать какая-нибудь статья. Если нам понравилось - мы хвалим. Если не понравилось - тоже хвалим, но завуалированно, так, чтобы читатель понял, а организатор турпоездки не понял, что его ругают, и в следующий раз взял еще раз покататься.

За время поездок я насмотрелся на разных любителей халявы, которых зовут в такие туры. С удовольствием расскажу вам о них.

1. ДАМА С АМСТЕРДАМА.

Журналистка с выражением презрения на лице и с глазами, закатанными под облака. В активностях не участвует, если участвует, то с видом большого одолжения. Иногда повторяет, чтобы не забыли: "Я здесь только потому, что закрыли границы. Так-то я обычно в это время предпочитаю ездить в Италию".

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Обычно журналистка превращается в нормальную тетку, если дать ей выпить. Но такое не в каждом пресс-туре бывает

2. ГОЛОДНАЯ ПАЛОМНИЦА

Женщина неопределенного возраста в платочке. Делает вид, что ее интересуют только церкви и все, что с ними связано. На самом деле второй интерес - еда. Пресс-тур воспринимает как отпущенный богом источник сыра, мяса и прочей бесплатной благодати. (Мясо паломница употребляет, невзирая на пост, потому что "пресс-тур - это же "в дороге"? А в дороге - не возбраняется").

Ведет себя незаметно, прикидываясь ветошью. При наличии хорошей еды может и спеть разухабистый блатняк.

3. АКТИВНАЯ СТАРУШКА "БЕРИ ОТ ОСТАТКА ЖИЗНИ ВСЕ"

Шустрая бабушка из левого издания типа "Гинекология и мы". Обычно ходит на все, где кормят и интересно проводят время. Просит, чтобы ее называли по имени. Лида. Настя. Валя. Ведет себя не по возрасту шустро. Если пресс-тур включает тестирование полосы препятствий, то первой отваживается на опасные спуски и подает пример молодым. В час еды пробует все, оставшееся уносит домой в специально заготовленных судочках и пакетиках. Одна такая активная бабушка может прокормить 2-3 семьи.

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По итогам пресс-тура выдает на сайт кусочек пресс-релиза.

4. БОЛТЛИВЫЙ АРМЯНСКИЙ ЖУРНАЛИСТ

Пресс-тур воспринимает как возможность рассказать соседу в автобусе о себе. Во время экскурсий ведет параллельную экскурсию, рассказывая о себе и о своих подвигах. В час еды умудряется не только есть, но и рассказывать о себе, параллельно ругая шашлык и помидоры, потому что у них в Ереване шашлык - это да, а здесь - какой шашлык, какие помидоры.

По итогам пресс-тура пишет главу в автобиографию.

5. ОБИЖЕННАЯ ЖИЗНЬЮ

Тощая женщина из заштатного издания. Обижена жизнью за то, что ее таланты и красота не оценены, а издание не соответствует компетенции. Надеется добиться признания в ходе пресс-тура. Постоянно подчеркивает, что она везде была и все видела. На экскурсиях ставит перед собой задачу провести экскурсию самой. Поэтому постоянно срезает экскурсовода на манер Глеба Капустина.

Даже если во время обеда не предполагалось спиртного, женщина все равно находит, где выпить. Долго и заумно произносит тосты. На обратном пути пытается вести интеллектуальные беседы с тихой паломницей на тему истинных причин раскола церквей. Если собеседник не хочет беседовать, то превращается в объект для ненависти и подвыпившая дама весь обратный путь старается устроить срач.

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Что выходит по итогам пресс-тура никто не знает, потому что фамилию и имя журналистки спросить забыли.

6. БЛОГЕРША-ИНСТАГРАМЩИЦА

Девушка с вытянутой вперед рукой. Из-за вытянутой руки задевает всех и сносит статуэтки в мемориальных домах. С правилами приличия не знакома, поэтому может влезть в любой синхрон с неожиданным вопросом: "А Чехов с Гоголем дружили? А почему"? Воспринимает все попавшее в свободную руку как добычу. Завладев чем-то интересным, вроде возможности поиграть в крокет, ни за что не поделится с другими и не выпустит молотка, пусть даже рядом образуется целая очередь.

Искреннее считает себя важн

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ее и лучше других, поскольку ведет популярный блог, у которого сто подписчиков. Во время еды вытянутая вперед рука складывается и включается режим "острые локти". Ими инстаграмщица расталкивает конкурентов за лучший кусок и свободное место за столиком.

Прежде чем приступить к еде, делает ритуальное фото с едой.

Насытившись, снова принимает исходное положение.

7. ЗВЕЗДА ПОЛЕЙ

Девушка из ОЧЕНЬ КРУПНОГО издания. Сразу дает понять, что она важнее организаторов и вообще тут не за этим. Использует пресс-тур как средство завести ценные знакомства. Поэтому вместо диктофона ходит с бокалом красного вина, который приносит из дома. Вместо участия в мероприятии ищет вип-персону для беседы.

Во время экскурсии ставит бокалы на антиквариат.

Также считает, что ей можно садиться на антикварную мебель, чтобы было удобнее беседовать с вип-персонами.

По итогам пресс-тура не пишет ничего, поскольку это ниже ее до.