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Звезды18 июня 2021 13:28

Хабенский побрился почти под ноль ради новой роли

В МХТ им.Чехова полным ходом идут репетиции спектакля «Враки, или Завещание барона Мюнхгаузена»
Татьяна ЗИМНЯЯ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Эта постановка не по пьесе Григория Горина. Инсценировку написал режиссер Виктор Крамер при участии... Константина Хабенского.

Эта постановка не по пьесе Григория Горина. Инсценировку написал режиссер Виктор Крамер при участии... Константина Хабенского.

Фото: Екатерина Цветкова

Эта постановка не по пьесе Григория Горина. Инсценировку написал режиссер Виктор Крамер при участии... Константина Хабенского.

Как сообщают авторы: «Питательной литературной средой для наших „Врак“ стали несколько главных источников: реальная жизнь барона Карла Иеронима Фридриха фон Мюнхгаузена; сами рассказы барона, частично записанные, частично сочиненные Рудольфом Эриком Распе и немецким поэтом Готфридом Августом Бергером; а также труды Карла Лебрехта Иммермана и Генриха Теодора Людвига Шнорра, которые тоже посвятили свои произведения нашему герою. Также в пьесе использованы имена персонажей сценария Григория Горина „Тот самый Мюнхгаузен“».

Хабенский сыграет главную роль. Спектакль будет идти на Основной сцене театра.

Хабенский сыграет главную роль. Спектакль будет идти на Основной сцене театра.

Фото: Екатерина Цветкова

Многие изумились, почему в названии есть слово «враки»? Ведь всем известно, что барон Мюнхгаузен всегда говорил только правду!

Виктор Крамер интригу не раскрывает, мол, посмотрите – сами поймете.

Интерес к будущей премьере уже большой.

Интерес к будущей премьере уже большой.

Фото: Екатерина Цветкова

Хабенский сыграет главную роль. Спектакль будет идти на Основной сцене театра.

Интерес к будущей премьере уже большой. В социальных сетях МХТ им.Чехова публикует фоторепортажи с репетиций. Поклонники Хабенского комментируют новости о предстоящей премьере примерно так: «Если играет Хабенский, то спектакль будет классный. Посредственный артист может свести на нет замысел самого генерального режиссера. А Хабенский - это успех».

В социальных сетях МХТ им.Чехова публикует фоторепортажи с репетиций.

В социальных сетях МХТ им.Чехова публикует фоторепортажи с репетиций.

Фото: Екатерина Цветкова

Многие обратили внимание, что Хабенский побрил голову. В новом образе актер выглядит немного нелепо, но зато он очень воодушевлен репетициями.

Спектакль планируется выпустить осенью, в начале следующего сезона.

Многие обратили внимание, что Хабенский побрил голову.

Многие обратили внимание, что Хабенский побрил голову.

Фото: Екатерина Цветкова

Кроме Хабенского, в спектакле заняты: Кристина Бабушкина, Надежда Жарычева, Михаил Трухин, Сергей Сосновский, Станислав Дужников, Надежда Калеганова и др.

Спектакль планируется выпустить осенью, в начале следующего сезона.

Спектакль планируется выпустить осенью, в начале следующего сезона.

Фото: Екатерина Цветкова

КультураКультура: театрКонстантин Хабенский: досье KP.RU