В РАНХиГС задержан экс-зампред Центробанка России

Заведующего кафедрой ВУЗа Константина Корищенко подозревают в растрате. Фото: Николай Галкин/ТАСС

На кафедре в Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при президенте России очередное громкое задержание: следователи увели с собой заведующего кафедрой Константина Корищенко и бизнесмена Максима Пальчуна. Им уже предъявили часть 4-ую статьи "присвоение или растрата в особо крупном размере", которая предусматривает до 10 лет лишения свободы. Ходатайство об аресте будет рассматривать Тверской районный суд столицы.

Ситуация примечательна тем, что Корищенко - бывший зампред Центробанка России. На этой должности он работал с 2002 по 2008 год, после чего возглавил Московскую межбанковскую валютную биржу, а потом и столичный банк.

Отметим, что в этом году это уже не первый арест "топ-менеджера" РАНГХиГС. Весной всех потрясла новость о задержании директора института госслужбы и управления РАНХиГС заслуженного юриста России, доктора юридических наук и профессора Игоря Барцица.

Сотрудники ФСБ России обвиняют его в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). Вместе с Игорем Барцицем по этому же уголовному делу проходит декан факультета госуправления экономикой академии Светлана Ларина.

Тогда в следствии сообщили, что руководящий, профессорско-преподавательский и административный персонал института госслужбы РАНХиГС "организовал схему хищения денежных средств путем их систематического получения от подчиненных за необоснованное начисление дополнительной заработной платы". Если проще: лекции проводились в различных корпусах института номинально, а преподавателям за них начислялись выплаты.

В РАНГХиГС тогда заявили, что "выявленные признаки финансовых нарушений не коснулись бюджетных средств академии".

Эксперты считают, что подобные схемы могут быть распространены во многих высших учебных заведениях. Вот только проводить финансовый мониторинг в условиях пандемии становится все сложнее...

Недавно, Высшая школа экономики и РАНХиГС, а также ряд других вузов заявили, что с нового учебного года допускать к очной форме обучения только вакцинированных студентов. Остальные будут учиться на удаленке. Кто и как будет проверять работу преподавателей в сети - загадка.