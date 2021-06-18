Тело девушки обнаружено в Москве рядом с тазом с сухим льдом

Мать сразу вызвала на место бригаду скорой помощи, но прибывшие врачи уже ничем не могли помочь Кристине - девушка скончалась. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Едва ли кто-то забыл, как год назад произошла громкая трагедия на вечеринке Екатерины Диденко. Тогда компания молодых людей отмечала день рождения известной инстаграм-блогерши в сауне. Муж Екатерины, 32-летний Валентин Диденко, высыпал в бассейн 25 кг сухого льда. Гости стали прыгать в бассейн с густым белым паром, но, вскоре почувствовали себя плохо. Те, кто нырял в воду, теряли сознание от удушения и тонули. Особенность сухого льда в том, что при контакте с водой он выделяет огромное количество углекислого газа, вытесняя кислород. В замкнутом пространстве от нехватки кислорода у человека начинается удушение. Тогда погибли три человека, в том числе муж Екатерины Валентин, а пострадали еще шестеро.

Об этой ужасной трагедии сообщали все СМИ, информируя людей об опасности использования сухого льда в закрытом помещении. Но спустя год трагедия повторилась в одной из квартир в Зеленограде.

Поздним вечером в полицию обратилась 50-летняя Светлана В.* Женщина была у себя дома, когда заметила, что ее дочь, 25-летняя Кристина В.*, давно не выходит из своей комнаты и не издает никаких звуков. Запереживав, женщина постучала в комнату своей взрослой дочери, но та ничего не ответила. Войдя внутрь, Светлана увидела страшную картину: безжизненное тело девушки лежало на балконе, а в ногах у нее стоял тазик, наполненный сухим льдом. Мать сразу вызвала на место бригаду скорой помощи, но прибывшие врачи уже ничем не могли помочь Кристине - девушка скончалась.

«В полицию поступило сообщение о смерти 25-летней жительницы Зеленограда Кристины В.* Тело девушки обнаружила ее мать, 50-летняя Светлана В.* Труп лежал на балконе квартиры, следов насильственной смерти на теле погибшей обнаружено не было. В ногах умершей находился таз с сухим льдом. Предварительно установлено, что девушка скончалась за 6-8 часов до того, как ее обнаружили», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

Тело скончавшейся девушки было направлено на судмедэкспертизу, которая должна установить точные причины смерти.

* - имена изменены