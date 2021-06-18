Пропавший рэпер Face — Дмитрию Гордону: «В приступах шизофрении мама могла ходить по улице с топором»

Рэпер Face во время записи передачи Дмитрия Гордона. Фото: YouTube

Хип-хоп исполнитель Иван Дремин, больше известный как Face, вышел на пик популярности в 2017 году и затем довольно быстро затух, как это часто бывает с халифами на час из мира русского рэпа. Однако это никак не сломило Ивана — кажется, наоборот. Он (24 года) стал больше думать, чаще задавать себе вопросы и теперь даже сожалеет о дерзких татуировках на лице. В киевском отеле Face поговорил с генератором мемов Дмитрием Гордоном. «КП» приводит выдержки из двухчасовой беседы.

ПРО ВЕРУ И ЖЕЛАНИЕ СТАТЬ СВЯЩЕННИКОМ

«После развода мама начала проводить много времени в церкви. Заниматься иконописью и реставрацией. И таскала нас с братом на воскресные службы. Я был маленьким, и мне все было по кайфу. Помню, что хотел быть священником: раскладывал иконы, читал акафист, Евангелие, после чего «причащал» деда просфоркой со святой водой. Действительно хотел стать священником и чуть ли не монахом. Верю ли я в Бога сейчас? Я люблю православную культуру — таинство мою душу щекочет. Могу зайти и в православный храм, и в католический, и в мечеть, это дико красиво. Но вряд ли существуют высшие силы в том виде, в котором это представляет религия»

ПРО ШИЗОФРЕНИЮ МАМЫ

«У нее действительно шизофрения, но на лечении в психиатрической клинике мама была один раз. Когда это дошло до белого каления. Бабушка с дедушкой вызвали участкового, скорую, ее отвезли в психбольницу, лечили. Там было полный набор: мания преследования, голоса в голове, неадекватное поведение — могла взять и отрезать провод от домофона соседям, уехать в другой город и скитаться. Взяла сумку и уехала в Екатеринбург. При том, что у нее есть, где жить в Уфе, ходила и попрошайничала. Вела образ жизни блаженной. Могла ходить с топором по улице. Просто бредила. Я так понимаю, что все это началось после развода с отцом»

ПРО ГОЛОД

«Было так, что мы [с братом] не понимали, что нам есть. Мама ушла в церковь или на работу. Дед живет своей жизнью, интересный персонаж. Бабушка любила шопинг на рынке — уходила и с концами. И были такие ситуации, когда мы с братом оставались в непонятках, что есть. Мне 5 лет, ему 10 лет. Брали сухой ролтон, смешивали со специями, грызли. Когда я говорил, что я голодал — конечно, преувеличивал. Еда была. Но менталитет очень голодный»

ПРО АРМИЮ

«После школы я не прошел ни в один вуз по результатам ЕГЭ, поэтому попытался устроиться на работу — в гостиницу в центре Уфы в 18 лет. Мне предложили месяц бесплатного испытательного срока с перспективой зарплаты 16 тысяч рублей (в 2015 году). Я сказал окей, но на следующий день просто не пришел. Претило это моему естеству. Потом устроился в магазин канцелярии продавцом — и мне до сих пор стыдно, потому что я занял место другого человека. На собеседовании меня выбрали из большого числа претендентов, но потом [перед тем, как надо было выходить на работу] я засиделся чего-то, слушал музыку, смотрел сериалы и в итоге встал в пять вечера [в первый рабочий день]. Никуда я не пошел. А в вузы я действительно пробовал поступать, но не для образования, а чтобы откосить от армии. Но все оказалось намного проще — у меня плоскостопие»

ПРО ПСИХОТРАВМЫ

«До сих пор приходится разгребать. Думаю, еще не один год придется. Работаю с психотерапевтом, пью антидепрессанты. Зачем? Потому что мне плохо (улыбается). Как говорится, богатые тоже плачут. Тем более те, кто раньше был бедным. У всех есть проблемы. Я это понял, когда добился успеха»

ПРО ЮРИЯ ДУДЯ

«Интересно ли мне было говорить с ним? Нет. Я понимал, что это мне даст, но само интервью неинтересно. Не знаю почему. Я не запомнил это так, что было интересно общаться. Пришел, наговорил чего-то».