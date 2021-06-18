Путин наложил вето на закон о цитировании в СМИ: почему и о чем были поправки

Президент России Владимир Путин. Фото: REUTERS

Владимир Путин наложил вето на поправки в закон о СМИ. Ранее Госдума и Совфед одобрили ужесточение ответственности за цитирование – главреда или журналиста могли наказать за перепечатку фейка с сайта другого издания. Отклоненный документ вернулся в комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи нижней палаты Парламента.

Сейчас в законе написано, что редакция не несет ответственности за фейки или порочащую информацию, если они являются «дословным воспроизведением сообщений и материалов» другого СМИ. Главное условие: издание должно быть установлено. То есть, нельзя дать просто чью-то цитату, надо указать конкретный источник.

В поправках – которые отклонил Путин – указывалось, что мало дать ссылку на СМИ. Необходимо, чтобы и главный редактор того издания «мог быть установлен и привлечен к ответственности». Депутаты Сергей Боярский и Евгений Ревенко, авторы документа, пожаловались на журналистов, которые придумывают несуществующие СМИ, чтобы ссылаться на них и обходить запреты закона.

- Это (наложение вето – ред.) связано с тем, что у президента появились вопросы к некоторым частям этого закона. В частности к частям, где идёт речь об освобождении от ответственности. Поэтому президент посчитал нужным вернуть, и этот закон будет дорабатываться осенью, - пояснил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На самом деле, ажиотаж вызвал не сам закон – когда весной документ принимала Дума, никто особо не интересовался им – а факт президентского вето. В первые годы своего правления Путин часто отменял законы, но сейчас это происходит крайне редко.

Последний раз президент накладывал вето четыре с половиной года назад. В декабре 2016 он не одобрил закон о создании федеральной и региональных информационных систем «Контингент обучающихся». Парламентарии тогда предлагали объединить базы данных всех детских садов, школ, колледжей, центров творчества, спортивных, художественных и музыкальных школ в одну систему для лучшего учета детей.

Таким образом, Путин отклонил всего два закона, принятых Думой 7 созыва, из более чем двух тысяч.

С 2011 по 2016 год – за время работы Госдумы 6 созыва – президент наложил вето лишь один раз: в 2012-м он отклонил поправки в закон об инновационном центре Сколково. Авторы документа не определили, по каким критериям надо оценивать эффективность центра.

Процент отклоненных документов со временем сильно упал:

С 2000 по 2003 год Путин воспользовался правом вето 41 раз.

С 2004 по 2007 – 10 раз.

Снижение количества вето особенно заметно в процентах к принятым законам. В начале своего правления (с 2000 по 2003 год) Путин заблокировал 5,25% одобренных Парламентом документов. Для сравнения, у последнего созыва Госдумы 0,1% заблокированных законов.

То есть, президент стал заворачивать законы в 52,5 раза реже. Почему? Ответить мы попросили завкафедрой теории государства и права юридического факультета им. М.М. Сперанского РАНХиГС Сергея Комарова.

- Парламентарии стали лучше работать. Сейчас по каждому документу проводятся предварительные консультации, где эксперты обсуждают возможные проблемы, формулировки будущего закона. Аппараты Думы и правительства готовят свои заключения. Законы пишутся на гораздо лучшем уровне, чем 20 лет назад, - объяснил эксперт.

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