Михаил Дегтярев - о своих частых встречах с Путиным: Это не про Дегтярёва. Это - про Дальний Восток

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев Фото: Иван МАКЕЕВ

В четверг, 17 июня, в режиме видеоконференцсвязи (ВКС) состоялась рабочая встреча президента Владимира Путина с врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым. Минувшей ночью (по московскому времени) мне удалось дозвонится до руководителя региона и узнать некоторые подробности...

- Михаил Владимирович, вы 10 месяцев работаете временно исполняющим обязанности губернатора, и это - третья ваша встреча с президентом. (Две - по ВКС, одна - очно, в Кремле.) С чем это связано, что Владимир Владимирович такое внимание вам уделяет – с молодостью руководителя или важностью проблем?

- Да это вообще не обо мне. Это о людях, которые живут на Дальнем Востоке. Вот о чем это говорит.

Это - проявление внимания президента к дальним рубежам нашей страны, к развитию нашего замечательного края, промышленности, социальной сферы.

Вот о чем говорит частота встреч.

Это не про Дегтярева, это про Дальний Восток.

- У меня, как всегда, такой вопрос – что осталось за кадром? Было ли еще что-то, помимо этой трансляции, которую мы все видели и потом почитали стенограмму?

- Оставлю это без комментариев.

- Значит, было. Следующий вопрос. Впервые и президент, и Михаил Дегтярев заговорили о выборах. У вас 19-го сентября выборы (губернаторские) будут. Правильно?

- Да, выборы уже назначены краевой Думой.

- Вы впервые об этом заговорили, у меня такое ощущение... С чем это связано? Вы почувствовали силу или вам так велели в Кремле?

- Да при чем здесь «велели»? Я всем, кто обращался ко мне по этому вопросу, говорил: «Назначат выборы – будем принимать решение и обсуждать эти темы».

Выборы (в Госдуму. - А.Г.) назначены, у нас идет выдвижение кандидатов, уже три партии своих выдвинули.

Но пришло время и мне высказаться, и Владимир Владимирович пожелал удачи.

То есть, сейчас будет больше разговоров о выборах, это же логично.

В четверг, 17 июня, в режиме видеоконференцсвязи (ВКС) состоялась рабочая встреча президента Владимира Путина с врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым. Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

- Ну, да. Я посмотрел, примерно две третьих стенограммы встречи с президентом – это то, что вы сделали (безработица, например, в крае существенно снизилась), что успели, и только где-то треть - про строительство моста и других важных объектов…

- Ну, ещё про центр ядерной медицины, потом - про дворы, благоустройство в Хабаровске.

...Просьба о помощи миллиардами... И - такое ощущение, что уже многое делается и уже сделано, практически. Вы, действительно, там так продвинулись? С чем связаны ваши такие трудовые достижения?

- Работа любого управленца – искать ресурсы, их рационально использовать в интересах людей. Вот, в общем-то, вся миссия.

Поэтому, ресурсы я искал и ищу все время, пока нахожусь в должности исполняющего обязанности губернатора, искал в правительстве, обращался на прошлой встрече к президенту, искал в фондах различных.

Мы повышаем существенно доходную часть бюджета, то есть налоги просим платить вежливо всех, наполняем бюджет.

Ну, а рациональное использование средств, оно должно опираться на мнение людей. Вот этим мы и занимаемся.

Спрашиваем народ, где школы строить, где благоустройство делать, где дороги прокладывать. Нормальная текущая работа, о ней я и отчитался.

- Вы когда узнали о том, что придется вам встретиться с президентом, за сколько дней?

- Не знаю, за неделю, наверное.

- Сильно волновались?

- Конечно. Перед встречей с президентом Владимиром Владимировичем Путиным волнуются все, я уверен, и Байден очень волновался.

- Да, это я заметил. Мы тоже в Женеве волновались.

- Что обо мне-то говорить? Конечно, волновался.

- Но у вас всегда вид такой невозмутимый. Я-то вопрос Путину в Женеве задавал, и то волновался. Вот заговорили о Байдене. Вы внимательно наблюдали за саммитом, который мы там освещали. Как считаете, эти переговоры, они смягчили наши отношения с Америкой?

- Не могу комментировать отношения России и Америки. Я всего лишь руководитель одного из регионов нашей страны. Могу только одно сказать. В Америке я никогда не был и туда, честно говоря, не собираюсь.

- Как у вас там с ковидом, как боретесь?

- Ну, у нас начала расти заболеваемость. Мы сейчас вырабатываем меры.

Пока ограничиваемся повышением дисциплины, потому что маски люди, конечно, стали носить меньше, расслабились.

А меры по массовым, культурным мероприятиям будем принимать в начале следующей недели, в зависимости от тенденций с заболеваемостью.

Вакцинация идет, темпы неплохие, но могло бы быть и лучше. Ведем разъяснительную работу с работодателями, с людьми, со сферой услуг.

У нас вакцинация добровольная.

- У Владимира Владимировича Путина прозвучало, что, типа, вам особенно не надо вести предвыборную кампанию, вы работаете, и это самое лучшее, что может быть. Я понял так, что вы так и будете продолжать трудиться Дегтяревым?

- Ну, дела всегда важнее слов.

- Спасибо вам огромное.

- До свидания.

- Удачи. Мы болеем за вас.

- Спасибо.