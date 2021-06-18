Музей Зои Космодемьянской пополнился экспонатами

Фото: Архив "КП"

Фонды Музейного комплекса "Зоя" в подмосковной деревне Петрищево регулярно пополняются интересными артефактами. Так, в октябре, Владимир Оружейников — заслуженный работник Высшей школы Российской Федерации передал музейному комплексу 15 предметов.

Среди них оказался табель-календарь 1941-го года. В нем есть рукописные записи Лидии Юрьевой — учительницы Зои и Саши Космодемьянских.

Учительница провожала на фронт каждого своего ученика и ученицу. А с обратной стороны настенного календаря она отмечала даты проводов и сообщения об их гибели...

На днях, ветераны Военной разведки вручили директору мемориального комплекса Марии Роменской книгу Владимира Лота "ГРУ на острие Победы. Военная разведка СССР 1938-1945" издательства АО "Издательский дом "Комсомольская правда".

В книге "ГРУ на острие Победы. Военная разведка СССР 1938-1945" опубликованы подлинные истории советских разведчиков, которые действовали в годы Великой Отечественной войны. Среди них есть и документальная история о Зое. Владимир Лота первым опубликовал протоколы допросов членов диверсионной группы, в которую входила Зоя.

Фото: Ветераны военной разведки

Военный журналист, писатель и ученый Владимир Лота стал известен читателям как разведчик и историограф ГРУ совсем недавно. Благодаря профессиональной подготовке и доступу к архиву ГРУ, автору удалось всесторонне осветить исторические события в Европе и США и соотнести их с военными операциями советской разведки. Это позволяет современному читателю осознать логику многих решений руководства СССР.

"Прочитав "ГРУ на острие Победы", вы узнаете, как немецкие руководители разделили Европу еще в 1938 году, почему Сталин не смог объективно оценить степень военной угрозы со стороны фашистской Германии, а Берия не доверял донесениям нелегалов, благодаря чему СССР выдержал сокрушительной удар Третьего рейха, как военные разведчики предотвратили химическую атаку Гитлера и достали материалы американского атомного проекта. И ещё очень много интересного!", - говорится во вступлении к повествованию.

Музейный комплекс “Зоя” открытый в онлайн формате в сложное время пандемии, приглашает граждан записаться на экскурсию в канун 80-ю годовщины начала Великой Отечественной войны. Отметим, музей не пустует: каждый день познакомиться с подвигом разведчицы приезжает 300-400 человек.

КАК ДОБРАТЬСЯ

На автомобиле:

Минское шоссе: 86 км от МКАД, поворот на Верею налево, далее через 3 км. поворот направо на д. Петрищево.

На общественном транспорте:

Электричкой от станций Белорусского направления до станции «Дорохово», далее пересадка на автобус №45 (Руза – Златоустово– Митинка) до остановки «Петрищево».

Стоимость билета:

200-300 рублей.