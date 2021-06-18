В Иране выбирают нового президента, его имя уже всем известно

В Иране началось голосование на президентских выборах. Фото: REUTERS

В пятницу, 18 июня в Иране проходят президентские выборы. Если кому-то из четырех претендентов на второй по значимости пост в стране не удастся набрать 50 процентов плюс один голос избирателей, то ровно через неделю пройдет второй тур.

Однако этого, практически по всем прогнозам, как в самом Иране, так и за рубежом, дело не дойдет. Победителем должен стать председатель Верховного суда страны 60-летний Эбрахим Раиси. По опросам, проведенным в начале июня, за него были готовы проголосовать свыше 55 процентов избирателей, тогда как лучшие результаты у его соперников не превышали 6 процентов. Нынешний президент Хасан Роухани в выборах не участвует, так как занимает свой пост второй раз, а это, по конституции страны, максимальный срок для полномочий президента.

Если интриги по поводу того, кто официально в августе станет новым президентом Ирана, нет, то вопрос о явке на выборах волнует власти очень серьезно. По прогнозам, она может составить от 37 до 47 процентов. Почему Эбрахим Раиси должен получить не просто половину голосов плюс еще один, а максимально возможное число избирателей, которых в стране больше 59 миллионов, объясняется очень просто. Считающегося авторитетным консерватором Раиси прочат в преемники нынешнего верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, которому в июле исполнится 82 года.

По всем прогнозам, новым президентом Ирана должен стать председатель Верховного суда страны 60-летний Эбрахим Раиси. Фото: REUTERS

По конституции Ирана, президент является вторым высшим официальным лицом после лидера страны. Он отвечает за выполнение основного закона и руководит исполнительной властью во всех сферах, кроме тех, которые отнесены к непосредственному ведению лидера страны. Так что победа, которую пророчат Раиси, позволит ему не только стать №2 в стране, но и укрепит его позиции на пути к №1. Из этого очевидно, что никаких радикальных изменений ни внутри Ирана, ни в его внешней политики ожидать после нынешних выборов не стоит. Хоть Раиси и станет гарантом конституции, но гарантом стабильности режима и его курса по-прежнему останется Хаменеи.

В Иране вообще никакие «смутьяны» прийти к высшей власти законным путем не могут по определению. Президент избирается только из религиозно-политических деятелей, которые должны соответствовать, прежде всего, таким критериям, как «организационные способности, достойная биография и набожность, религиозность, вера в основы Исламской Республики и принадлежность к официальной религии страны». Специальный Совет стражей конституции наделен правом отклонять любые кандидатуры, которые не вписываются в эти рамки. Поэтому борьба между «реформаторами» (к которым принадлежит пока еще действующий президент Роухани) и «консерваторами» для сторонних наблюдателей бывает трудноуловимой, поскольку состоит в своей основе из политических полутонов.

Экономическая ситуация в стране тяжелая, прежде всего потому, что страна обложена со всех сторон жесточайшими санкциями США. Три года назад Трамп вышел из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), после чего Иран также отказался от своих обязательств в рамках «ядерной сделки». Администрация Байдена в апреле начала непрямые переговоры с Ираном, которые ведутся в Вене, о возможности возвращения к СВПД. Всем ясно, что это непростой и нескорый процесс, но все же не тупик, как было при прошлом американском президенте.

Что касается перспектив отношений с Россией, то эксперты не видят причин ожидать, что при новом президенте Ирана в них может произойти что-то драматичное. Взаимовыгодное партнерство, сложившиеся за последние годы, сохранится при понимании Москвой того, что Тегеран не простой переговорщик и далеко не все наши интересы в-третьих странах, прежде всего в Сирии, совпадают.

Предварительные результаты начавшихся сегодня выборов выборов президента Ирана (избирательные участки закроются в 2 часа ночи) станут известны в выходные. После них главным, пожалуй, будет запомнить новое имя: вместо уже привычного после восьми лет Роухани - Раиси. И, если прогнозы относительно преемника нынешнего лидера нации сбудутся, это имя будет звучать в большой политике еще долго.