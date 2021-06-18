Мишустин подписал постановление об углубленной диспансеризации для переболевших COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин, премьер-министр РФ Михаил Мишустин и главный врач московской больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко во время посещения нового детского инфекционного корпуса городской клинической больницы в поселке Коммунарка. Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

В пятницу премьер Михаил Мишустин посетил новый детский инфекционный корпус больницы в столичной Коммунарке. Здесь будет оказываться профильная медицинская помощь детям с одного месяца до 18 лет. Первые пациенты придут в больницу уже 19 июня.

Это первый на территории больницы в Коммунарке детский инфекционный стационар. Техника тут по высшему разряду.

- Около 40 тысяч человек прошло через Коммунарку, абсолютное большинство выздоровело. Вы добились больших результатов, - сказал премьер, обращаясь к медперсоналу больницы.

Мишустину показали приемное отделение с изолированными боксами, отделение реанимации и интенсивной терапии, эндоскопическую операционную, кабинет УЗИ, а также палаты для детей. Каждая палата оснащена многофункциональными кроватями с электроприводом, кнопками вызова медицинского персонала, душем и санузлом, а также мультимедийными планшетами, чтобы детям было не скучно.

Мишустин поздравил врачей с наступающим профессиональным праздником (День медработника отмечается 20 июня). Сопровождавший Мишустина мэр Москвы Сергей Собянин попросил медиков защитить москвичей от новой волны коронавируса.

- Сейчас мы видим новые вызовы, новые проблемы, новые скачки заболеваемости. Я, пользуясь случаем, обращаюсь к медицинскому сообществу Москвы встать снова на защиту москвичей, простых граждан для того, чтобы нам побороть новые вызовы, и достойно защитить людей от надвигающейся опасности, - сказал Собянин и поблагодарил врачей за их труд. Работу медиков в пандемию столичный градоначальник назвал героизмом.

Михаил Мишустин рассказал, что подписал постановление правительства о проведении углубленной диспансеризации для переболевших COVID-19.

- Это поручение нам дал президент, и на сегодня было продумано и сделано все нашим социальным блоком для того, чтобы люди могли пройти диспансеризацию, - сказал Мишустин.

Углубленная диспансеризация стартует по всей стране с 1 июля.

Мишустин обратил внимание губернаторов на то, что в постановлении правительства «прописаны все элементы, которые нужно использовать для качественной и эффективной организации углубленной диспансеризации».

- Чтобы людям было удобно, чтобы они видели, куда они могут обратиться, какой вид услуг для них должен быть доступен, - сказал премьер, заметив, что для этого надо привлекать медицинские страховые организации.

- Надеюсь, что в первую очередь это поможет людям с хроническими заболеваниями, которые, к сожалению, после COVID осложняются и, надеюсь, что так же и все россияне смогут воспользоваться этой услугой, - сказал Мишустин.

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