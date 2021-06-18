Трудовых мигрантов будут завозить эшелонами

Минсельхоз и Российские железные дороги придумали, как решить проблему с нехваткой рабочей силы на селе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Минсельхоз и Российские железные дороги придумали, как решить проблему с нехваткой рабочей силы на селе. Два ведомства прорабатывают вопрос об организации чартерных поездов из республик Средней Азии для доставки трудовых мигрантов в российские регионы.

- Очень хорошее решение, но, как это у нас часто бывает, запоздалое, - прокомментировал для kp.ru руководитель центра аналитических и практических исследований миграционных процессов, экс-зам главы ФМС Вячеслав Поставнин. - Сельхозработы в наших южных регионах начались еще в феврале-марте, уже тогда аграрии буквально кричали о нехватке рук, о срыве работ. Это не преувеличение — людей действительно не хватает. И мало того, что уменьшается сельское население, сокращается и число фермерских хозяйств и посевов — без людей невозможно организовать работы, это очевидно. Растет стоимость продукции . И в итоге подрывается сельское хозяйство страны, вредительство какое-то!

По мнению эксперта, проблема в том, что у аграриев в отличие от строителей, нет мощного лобби, которое могло бы быстро и эффективно решать вопросы с привлечением мигрантов — как с властями, так и с перевозкой.

Сейчас трудовых мигрантов из Средней Азии доставляют на самолетах — это дорого. Железнодорожные перевозки значительно снизят стоимость доставки «живого товара», а следовательно и издержки заказчиков-аграриев.

- А вот у меня мигрантов нет — все свои работают, россияне, - сказал kp.ru председатель общественного движения «Федеральный сельсовет», фермер Василий Мельниченко. - Несколько лет уже. Раньше были, хорошо работали, претензий нет, но если мы говорим о возрождении России и преференциях россиянам, то надо и самим это выполнять, а то народ бежит же из села. У нас 75 тысяч деревень, где живут от одного до 25 человек. Проехал недавно по Калужской области — пусто. А вот чего бы не организовать фермы с нормальными условиями — на 500 гектаров, например, на льготных условиях. Тогда люди бы закрепились на селе и не надо было бы никого привлекать. Это в голове не укладывается: наши земли, политые кровью, с памятниками героям, с братскими могилами — и мы, россияне, эти земли оставляем.

Нехватка рабочих рук на сезонных работах оценивается примерно в 40 тыс человек.

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