Судя по статистики Депздрава столицы, каждый день по 200 пациентов из московских клиник переводят в ковидные стационары. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В московских больницах с 18 июня ввели новые правила оказания плановой медицинской помощи, так как исключить контакты на территории стационара и изолировать каждого пациента невозможно.

- Для безопасности пациентов мы вынужденно ввели временные правила оказания плановой помощи и будем проверять наличие прививки от коронавируса перед госпитализацией, - сказали в Департаменте здравоохранения Москвы.

В столице наблюдается высокий риск заражения коронавирусом, а распространение инфекции в больницах повышен. Врачи говорят, что после операции в случае заражения резко возрастает риск тяжелых осложнений вплоть до летального исхода. Судя по статистике Депздрава, каждый день по 200 пациентов из московских клиник переводят в ковидные стационары.

По словам медиков, в случае заражения ковидом восстанавливающегося после операции пациента, резко возрастает риск тяжелых осложнений вплоть до летального исхода. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Но пациенты, которые имеют медицинские противопоказания к прививке будут госпитализированы. Наличие противопоказаний определяется врачом стационара перед госпитализацией, - объяснили в Департаменте здравоохранения Москвы.

Важно обратить внимание, что новые правила не распространяются на пациентов с онкологическими и гематологическими заболеваниями, также для оказания паллиативной помощи.

Кстати

А экстренная медицинская помощь будет оказываться?

- Да, без исключения каждому жителю города независимо от его статуса вакцинации. Оперативные вмешательства и прочие необходимые манипуляции проводятся таким пациентам в полном объеме.

Важно

Сделать прививку можно в пунктах вакцинации поликлиниках (около 100) по предварительной записи, а также без записи в павильонах «Здоровая Москва» в парках (их около 40), в торговых центрах и МФЦ.

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