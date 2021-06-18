Впервые лучшие выпускники Военной академии Генштаба получили медали

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов вручил медали лучшим выпускникам Военной академии Генштаба. Фото: Алексей ЕРЕШКО/Минобороны РФ

- Хочу отметить высокий уровень подготовки и организованности выпускников зарубежных государств, завершивших сегодня обучение в академии Генерального штаба. Уверен, что полученные знания будут направлены на обеспечение мира и стабильности в ваших государствах, способствовать укреплению взаимного доверия и развитию международного военного сотрудничества между нашими странами", - заявил на церемонии вручения дипломов офицерам начальник Военной академии Генерального штаба (ВАГШ) Вооруженных сил РФ Владимир Зарудницкий.

Он отметил, что коллектив академии старался создать для выпускников все условия для успешного освоения ими военной науки на качественно новом уровне. По убеждению генерал-полковника, полученные знания, помноженные на служебный и жизненный опыт, "позволят выпускникам вуза решать самые сложные задачи, поставленные руководством министерства обороны и государства в любой обстановке".

По словам начальника российского Генштаба Валерия Герасимова, который вручал дипломы российским офицерам, "за 189 лет в стенах ВАГШ было подготовлено более 25 тысяч генералов, адмиралов и офицеров для Вооруженных сил страны, а также несколько тысяч иностранных военных специалистов из дружественных нам стран".

Лучшим выпускникам вуза впервые вручены медали "За отличное окончание Военной академии Генерального штаба".