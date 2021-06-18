Путин дал старт думской избирательной гонке

Голосование пройдет с 17 по 19 сентября Фото: Тимур ХАНОВ

Вечером 17 июня на официальном портале президента опубликовали указ о проведении выборов в Думу 19 сентября. С этого момента партии и самовыдвиженцы могут подавать в избиркомы документы для регистрации.

Голосование обещает быть не простым. Глава ЦИК Элла Панфилова уже заявила, что волеизъявление продлится не один день, а три. Все ради безопасности самих избирателей.

- С учётом рекомендаций Роспотребнадзора, опросов общественного мнения, дискуссии с экспертным сообществом мы пришли к выводу, что голосование на выборах в Государственную Думу и иных выборах должно пройти в течение нескольких дней. Первый приоритет - здоровье наших граждан, - сообщила Панфилова.

Голосование пройдет с 17 по 19 сентября. Но в указе Путина упоминается только один день, ЦИК может поступить по-своему?

- Да. Процессом управляет Центризбирком. Роль президента заканчивается после подписания указа о назначении дня голосования, - объяснил политолог Марат Баширов.

У партий и самовыдвиженцев будет почти месяц на то, чтобы подать документы для регистрации на выборах. 12 июля – последний день приема бумаг.

Теперь, после официального начала выборной гонки, претенденты на депутатские места должны согласовывать агитматериалы и отчитываться перед избирательными комиссиями о своих тратах. Интересно, что потенциальные депутаты могли начать свою рекламу и до указа Путина – закон это не запрещает. Плакаты с Петром Толстым развесили по Москве еще в мае. И отчитываться за предварительную агитацию не надо.

- Это такой правовой вакуум. Но он известен, и им пользуются многие, - заметил Баширов.

ЦИК занимается только партийными списками. Оформлять одномандатников будут территориальные избирательные комиссии.

- ЦИК может лишь давать рекомендации местным комиссиям, приказать Панфилова не имеет права. Если кандидат будет недоволен действием провинциальных избирательных чиновников, жалоба в Москву ничего не даст. Единственный вариант – обращаться в суд и надеяться, что дело успеют рассмотреть до конца подачи документов, - рассказал Баширов.

В выборах депутатов Госдумы смогут принять участие 32 политические партии. Из них в выборах без сбора подписей смогут участвовать 14 партий.