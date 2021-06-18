Вся в маму: Как выглядит 20-летняя дочь Маши Распутиной

Маша очень похожа на свою знаменитую маму, но как оказалось, девушка не собирается идти по ее стопам. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

А тем временем, у певицы Маши Распутиной выросла очень красивая дочь. Кстати, тоже Маша. Ногами точно в маму (на фото она крайняя слева). 20-летняя Маша дружит с победительницей шоу «Холостяк» Катей Сафаровой и участницей этого же шоу Адель Вейгель. Судя по Инстаграму Маши, недавно девушки гуляли на Патриарших прудах.

Пользователи соцсетей отметили, что Маша - младшая, очень похожа на свою знаменитую маму, но как оказалось, девушка не собирается идти по ее стопам.

- Я учусь на факультете журналистики в Мгимо. Очень понравилось это направление, в будущем хочу заниматься именно этим, - рассказала kp.ru Мария Захарова, дочь певицы. - С Катей и Адель, девушками из шоу «Холостяк» я познакомилась на общей вечеринке в «Toy Moscow», куда меня привела наша общая знакомая Катя Зубрицкая. С девочками я сразу подружилась, поговорили о проекте. Кстати, я тоже думала подать заявку на участие в шоу «Холостяк», но потом планы изменились в связи с учебой, - объяснила «КП» Маша.

Напомним: у певицы Маши Распутиной две взрослые дочери. Лида - дочь артистки от первого брака с продюсером Владимиром Ермаковым. А Маша - дочь певицы от ее нынешнего мужа бизнесмена Виктора Захарова.