Первыми ограничения ввели в столичных МФЦ Фото: Иван МАКЕЕВ

Столичная жизнь меняется вслед за вспышками коронавируса. В последнюю неделю в городе ежедневно выявляют по 5000-9000 заболевших. Это большие цифры, по сравнению с весенними показателями. Власти Москвы не могли не отреагировать и ввели обязательную вакцинацию для 60% работников предприятий. Избежать распространения инфекции пытаются и различные столичные организации. Рассказываем, куда теперь нельзя прийти без сертификата о вакцинации.

МФЦ

Первыми ограничения ввели в столичных МФЦ – большинство услуг (оформление паспорта РФ, регистрация брака, регистрация рождения ребенка и другие) можно получить исключительно по предварительной записи, а для вакцинированных граждан предзапись не нужна.

С прививкой: можно воспользоваться всеми услугами центров без предварительной записи. Для оформления документов нужно показать администратору сертификат о вакцинации.

Без прививки: предварительная запись на портале mos.ru. Запись носит персональный характер – заявитель, который собирается прийти в центр на прием, должен записаться со своей учетной записи на портале. Важно: не опаздывать, иначе администратор не выдаст талон на получение услуг.

Больницы

В московских больницах ввели новые правила оказания плановой медицинской помощи, так как исключить контакты на территории стационара и изолировать каждого пациента невозможно.

- Экстренная медицинская помощь будет оказываться без исключения каждому жителю города независимо от его статуса вакцинации. Оперативные вмешательства и прочие необходимые манипуляции проводятся таким пациентам в полном объеме, - сказали в Департаменте здравоохранения Москвы.

С прививкой: будет оказываться плановая помощь (госпитализация).

Без прививки: откажут в госпитализации. Но пациенты, которые имеют медицинские противопоказания к прививке будут госпитализированы (их наличие определяется врачом стационара), а также пациенты с онкологическими и гематологическими заболеваниями. Ограничения не распространяются и на оказания паллиативной помощи.

Участки мировых судей

Мировые судьи в Москве будут проводить личный прием только для граждан, сделавших прививку от коронавирусной инфекции или получивших справку о наличии антител.

- Процессуальные документы граждане могут подать, воспользовавшись услугами почтовой связи или же личным кабинетом на портале mos-sud.ru. Доступ в здания судов лиц, не являющихся участниками процессов (в том числе представителей средств массовой информации), временно ограничен, за исключением имеющих сертификат о вакцинации или справку о наличии антител, - сообщили в ведомстве.

С прививкой: будет проводиться личный прием.

Без прививки: личный прием граждан временно приостановлен.

«Бесковидные» рестораны

Около десять-двадцати столичных ресторанов с 19 по 29 июня будут работать в новом формате. Это будут «бесковидные» рестораны. Все сотрудники сделают прививки. Посетить такие заведения смогут только вакцинированные гости.

- За неделю настроим информационную систему контроля, отработаем технологию, поймем, как она работает. И тогда можно будет тиражировать этот опыт, - рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

С прививкой: для посещения нужен QR-код, подтверждающий вакцинацию (можно скачать с сайта госуслуг).

Без прививки: вход воспрещен. Исключение только для детей до 18 лет, которым не делают прививки. Их пустят в заведение только с родителями, которые сделали прививки от COVID-19.

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