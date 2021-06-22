К 80-летию начала Великой Отечественной войны: специальный выпуск «Квартирник НТВ у Маргулиса в Брестской крепости»

Игорь Растеряев

Он посвящён Дню Памяти и Скорби.

Съёмки программы проходили в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой» на месте развалин возле Тереспольских ворот, которые с первых минут штурма немецкими войсками 22 июня 1941 года оказались в центре ожесточённых боёв, из-за чего были сильно разрушены.

«22 июня, ровно 80 лет назад, началась Великая Отечественная война, унёсшая миллионы жизней. Горе и смерть пришли в тот день в нашу страну. Мы решили снять выпуск «Квартирника», посвящённый этой дате, не в нашем лофте с уже привычной всем атрибутикой, а именно там, куда пришёлся первый удар фашистов. Многострадальная Брестская крепость… нам показалось, что нет более правильного места для съёмок, тем более что стены крепости до сих пор хранят весь ужас той битвы. Мы хотим поблагодарить руководство Бреста за помощь, оказанную нам в съёмках, и за сохранение памяти о наших героях-бойцах, сдерживающих натиск врагов! Спасибо вам! Светлая память павшим!», – говорит Евгений Маргулис.

Юрий Стоянов

В специальном выпуске примут участие народные артисты России Александр Розенбаум и Юрий Стоянов, заслуженные артисты России Леонид Агутин, Евгений Дятлов, Ольга Кормухина и бессменный ведущий проекта Евгений Маргулис, а также лидер группы «Парк Горького» Алексей Белов, победитель второго сезона шоу «Маска» JONY, группы «Калинов Мост», «СерьГа», «Чайф» и автор и исполнитель Игорь Растеряев. Они исполнят песни, наполненные памятью об ужасающих событиях того времени и невероятном подвиге наших предков. Так, например, Юрий Стоянов выступит с композицией «16 строчек о войне», Евгений Маргулис исполнит «22 июня ровно в 4 часа…», а группа «Чайф» – «Не спеши ты нас хоронить». JONY исполнит «На безымянной высоте», группа «Калинов Мост» – «Враги сожгли родную хату», а Игорь Растеряев – «Горит свечи огарочек».

Евгений Дятлов

«Замечательная идея – снять «Квартирник» в Брестской крепости, исполнив там, где началась Великая Отечественная Война, военные песни. Те песни, которые прошли испытание временем и войной. Мы не сомневались ни минуты, сразу согласились. Мы выбрали две песни: одна из них достаточно известная – «В землянке», а вторую мы решили взять чуть более с юмором, боевую. В любых, даже самых сложных ситуациях, всегда было место юмору и задорной боевой браваде. Нам нельзя забывать о Великой Отечественной Войне, о том подвиге, который совершили наши деды, отцы, прадеды. Наши 27 миллионов погибших советских граждан достойны того, чтобы мы помнили, чтили этот подвиг, и чтобы донесли эту историю до наших детей и внуков. Это та часть истории, которой мы должны гордиться. Точно также, как и День Победы, 22 июня – крайне важная дата. Спустя 80 лет мы понимаем, что 22 июня 1941 года – воскресенье, раннее утро, лето: люди расслаблены, у них планы, они влюблены, нянчат детей, готовятся к поступлению в институт. И вдруг, совершенно подло и кроваво, нападают на нашу страну. Там, в Брестской крепости, это чувствуется особенно отчётливо, без малейшей фальши», – рассказывает лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин.

Чайф

«Я никогда не знала бабушку, не знала деда, который погиб в 1943 году. Конечно же, для меня, как для человека, потерявшего в этой войне своих близких, это день памяти и скорби. И гордости за нашу страну и народ. За их великие примеры, великий подвиг, величайшую жертву. Жертву ради того, чтобы мы жили. Я считаю, что команда «Квартирника» тоже совершила подвиг, потому что всё было очень трудно: и непростая ситуация в мире, и пандемия, и погода, и выездная съёмка. Но именно эти трудности создали ту неповторимую атмосферу, когда и участники, и публика плакали. Все до глубины души прониклись историей Бреста, которую многие из нас безусловно знали и чтили до этого дня, но во время съёмок это с такой очевидной силой, глубиной вновь ворвалось в жизнь, в сердце, в разум. Снимать программу именно в Брестской крепости – гениальная идея, потому что там даже камни кричат от боли. Невозможно отделаться от чувства долга, по крайней мере, не «опошлить» эту тему, ведь люди не просто отдали за неё жизни», – делится певица Ольга Кормухина.

Ольга Кормухина

«Все самые хорошие идеи выглядят как естественное положение вещей, не придуманное специально. Такова же идея провести «Квартирник» в Брестской крепости ко дню начала Великой Отечественной войны. Спасибо всем, кто придумал это сделать, потому что не сделать это было бы преступно. Спасибо за возможность лишний раз поклониться в пояс нашим родителям и их родителям за то, что он прошли, пережили, испытали. За тот подвиг, который они совершили ради всего человечества. Спасибо за возможность быть в этом месте, настолько энергетически заряженном, посмотреть нашей истории в глаза и спасибо всем за то, что чтят, помнят, хранят и уважают память наших предков. Спасибо за возможность спеть эти до боли знакомые мелодии, которые прозвучали как-то по-другому, как-то естественно, точнее. Посмотрите этот «Квартирник», и я посмотрю – для меня это было что-то настоящее, незабываемое», – говорит Леонид Агутин.

Калинов Мост

Великая Отечественная война – самое страшное и беспощадное испытание, которое пришлось пройти нашим предкам. Отцы, мужья, сыновья и братья покинули семьи, чтобы защищать свою Родину. Они ковали победу на фронте и в тылу. Война отобрала у них всё: семью, любовь, счастье, надежду. Но объединяло солдат и их родных в те тяжёлые и порой невыносимые 1418 дней одно – песня. С песней шли в бой, с ней спасали раненных, переживали блокады, работали в тылу, а после – праздновали Победу! Именно музыка поддерживала дух народа и помогала пережить самые тяжёлые время, не упасть духом и оставаться отважными и мужественными.

«Квартирник НТВ у Маргулиса». «Брестская крепость» – 22 июня в 22:35 на НТВ!