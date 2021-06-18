В США суд оштрафовал супругов, защитивших свой дом от разграбления активистами BLM

Снимок, на котором Марк и Патриция с оружием на изготовку, стоят на крыльце старинного особняка, стал вирусным

Год назад, когда Соединенные Штаты захлестнули протесты BLM, супружеская пара из Сент-Луиса Марк и Патриция Маккласки стали национальными героями. По крайней мере для тех американцев, кто не спешил громить магазины и сносить памятники «белым угнетателям». Они в одиночку противостояли обезумевшей и разгневанной толпе афроамериканцев, возжелавшей разграбить их дом. И противостояли успешно!

Снимок, на котором Марк и Патриция с оружием на изготовку, стоят на крыльце старинного особняка, стал вирусным. А 60-летние адвокаты всего лишь выскочили на улицу, когда около 300 протестующих сломали ворота их дома, проигнорировав табличку «посторонним вход воспрещен».

- Они сказали, что собираются нас убить, - вспоминала уже позже Патриция. - Они собирались войти и сжечь наш дом дотла! Они угрожали убить нашу собаку.

История четы Маккласки стала предметом для долгих обсуждений в Америке. Одни критиковали их поведение, утверждая, что протестующие вовсе не собирались причинить им вреда, а направлялись к дому мэра. Другие напоминали, что у пары были все основания защищать свое имущество. Частную собственность никто не отменял. Кроме того, супруги не произвела ни одного выстрела, а ограничилась только устным предупреждением. Да и как не потянуться за ружьем, когда к тебе вламываются обозленные темнокожие громилы?

Долгое время против юристов не выдвигали никаких обвинений. Только полиция выдала ордер на обыск их дома и изъяла винтовку, которую держал в день нападения Марк. Пистолет Патриции в тот момент находился на хранении у их семейного адвоката.

Спустя несколько месяцев паре все-таки предъявили обвинение в незаконном применении оружия. Мол, нельзя размахивать винтовкой и револьвером под носом мирных активистов. Перед четой Маккласки замаячила угроза сесть за решетку на четыре года.

Но прошедший в четверг суд завершился максимально мягко для 60-летних юристов. За защиту своего дома Марк Маккласки обязан заплатить штраф в размере 750 долларов. Сумма штрафа Патриции оказалась меньше.

- Суд изменил обвинение в мой адрес, предъявив минимальное правонарушение, согласно которому я намерено угрожал как минимум одному человеку физической расправой, - прокомментировал Fox News решение суда Марк. - Это обвинение для меня немного забавно. Поскольку именно это я и делал, но никоим образом не противоречит второй поправке. Мы стояли с оружием и страх неминуемой травмы напугал толпу, после чего они отступили.

По решению суда, изъятое год назад оружие будет уничтожено, это несмотря на то, что Марк просил суд пожертвовать его винтовку на благотворительный аукцион.

- Хорошая новость в том, что после суда я совершенно спокойно могу пойти и купить себе еще одну винтовку, - добавил Маккласки.