Назло Прилучному: разведённая Агата Муцениеце показала горячие кадры в душе

Агата заметно расцвела после расставания Фото: Борис КУДРЯВОВ

Одна из самых красивых пар в нашем кинематографе - Агата Муцениеце и Павел Прилучный распалась в прошлом году: суд развел супругов 15 июня 2020 года. Но неудачи в личной жизни на карьере экс-жены сказались самым лучшим образом: она раскрутила собственное шоу на YouTube, получила приглашение в "Голос. Дети" и стала одной из самых востребованных актрис. А кроме того, Агата заметно расцвела после расставания: скинув несколько килограммов и став свободной, она может позволить себе самые смелые наряды.

Роли звезды тоже стали откровеннее. Так, в новой комедии "Честный развод", которая появится на экранах в начале декабря, Муцениеце предстанет в роли коварной обольстительницы. Ее героиня зарабатывает на жизнь тем, что обманывает мужчин. Слоган фильма "Возвращаю вкус к жизни. Дорого" - это ее девиз, который без сбоев работает с каждым новым ухажером. Ровно до тех пор, пока на пути девушки легкого поведения не возникает свежеразведенный герой Александра Робака...

Агата Муцениеце с Александром Робаком Фото: кадр из фильма.

Чересчур откровенных сцен в фильме не будет - жанр комедии такого не терпит. Однако, после ночи с Робаком Агата появится в кадре без одежды. В трейлере "Честного развода", опубликованном в Сети, героиня Агаты моется в душе, лишь слегка скрываясь за запотевшей стеклянной стенкой.

- Никогда еще я не чувствовала себя такой свободной и уверенной в себе, - призналась Муцениеце в одном из последних интервью. - Наконец-то я делаю, говорю и ношу то, что хочу, не задумываюсь о том, что будет, если я пойду вечером с подружками тусоваться до утра. И эта новая жизнь - удивительная! Я почувствовала в себе уверенность, как в актрисе. Это для меня очень важно, потому что долгое время я в себе сомневалась. В браке я как будто была невидимкой, а теперь меня увидели. Я стала в пятьсот раз сильнее, чем раньше. И мои перемены мне очень нравятся!

Агата Муцениеце в комедии "Честный развод". Фото: кадр из фильма.

Впрочем, для актрисы роль в "Честном разводе" далеко не самая откровенная: в фильме "Тобол", который вышел на экраны в 2019 году, были сцены и погорячее. Говорят, именно это не нравилось бывшему мужу: Павел жестко фильтровал все роли, которые предлагали супруге и, если там был хоть намек на эротику, съемки оборачивались скандалом.

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