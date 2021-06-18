Игоря Костолевского увезли в больницу с вирусной пневмонией: Театр меняет афишу

Сегодня утром Игорь Костолевский был доставлен в одну из столичных больниц. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Сегодня утром Игорь Костолевский был доставлен в одну из столичных больниц. Он почувствовал себя плохо, к нему домой вызывали скорую помощь. Актер жаловался на одышку. Врачи заподозрили у 72-летнего актера вирусную пневмонию и COVID-19.

Игорь Матвеевич пока на телефонные звонки не отвечает. Театр им.Маяковского, где он служит, не комментирует его самочувствие, лишь предупреждает, что "будет много изменении в афише, но мы не отчаиваемся! Посылаем лучи оптимизма и вам!". Судя по изменениям в афише, в Маяковке заболел ковидом не только Костолевский, но и другие его партнеры по спектаклям.

На следующей неделе:

24 июня - отмена спектакля "Школа жен"

25 июня - отмена спектакля "Старший сын"

26 июня - замена спектакля "Кант" на спектакль "Как важно быть серьезным"

Мы желаем Игорю Костолевскому скорейшего выздоровления.