В России развернулись земляничные войны и грибные побоища

Грибы и ягоды — дело политическое! Попробуйте покуситься на право людей пойти в лес с лукошком - даже маленькое обсуждение этой перспективы приведёт к волнениям Фото: Shutterstock

Идея брать с людей деньги за каждую корзину грибов или ягод давно бродит в правительственных коридорах. Но пока чиновники думают, как бы это все устроить, идея уже пошла в народ, тем более что молодой бизнес на дикоросах сам еще дикий, идет скорее по законам 90-х, чем по цивилизованным. То тут, то там - криминальные разборки за земляничные поляны и грибные опушки.

В Ульяновской области, например, сезон заготовок начался едва ли не с поножовщины.

ДЛЯ ДЕРЕВЕНСКИХ ЭТО — ВТОРАЯ ЗАРПЛАТА

Наши предки испокон веков слыли собирателями. Леса богатые, грибов видимо-невидимо. Ягод завались. Нет такой семьи в России, которая бы не «закрутила» банку-другую белых и не запасла землянику, протертую с сахаром, на зиму на случай болезни. Но то все цветочки. О древнем ремесле вдруг вспомнили в наш век высоких технологий и развернули его в промышленных масштабах. И пока космические корабли бороздят просторы вселенной, целые деревни в русской глубинке в сезон бросают все дела и ходят по лесам и полям с корзинами. Превращают грибы и ягоды в хороший заработок к зиме, сдавая все это добро закупщикам по оптовой цене. А те варят, солят, сушат и продают в магазины и рестораны, тоже прилично зарабатывая.

Вот и деревня Лесное Матюнино Ульяновской области уже давно подрабатывает собирательством.

- Поля бывшие совхозные не засеиваются уже много лет. Сейчас даже скажу сколько. Раз, два, три, - считает сучки выросшей на поле сосенки староста деревни Николай Косырев. – Семнадцать! Конечно за эти годы тут земляникой да молодняком все поросло. Вот все и собирают. Моя жена, пока я с вами вот болтаю, где-то там ползает с ведром. В этом сезоне сдала уже на 10.000 рублей, считай еще одна зарплата!

- Закупщикам?

- Им. По 200 рублей за литровую банку земляники. 50 литров уже, получается, собрала. А скоро и грибы пойдут! У нас лес на белые богатый... А что делать, зарплаты небольшие, и хорошо еще если работа есть. У нас в деревне 300 человек, а рабочих мест знаете сколько? Сейчас я вам скажу, - снова принимается за счет Николай Константинович. – В госпитале для ветеранов – 30, в школе 10, наверное. В администрации 7 или 8. Ну в клубе еще 3, в пожарной части 10. Вот и все. А жить-то надо.

Олег Федеров, надеялся в этом году своему маленькому семейному бизнесу, которым занимается уже 10 лет, дать новый толчок Фото: Личный Архив

«ДОМ БЫ СОЖГЛИ, А НАС - ЗАКОПАЛИ»

Древние промыслы, одним словом, процветают в Лесном Матюнино. Как и в других селениях России. Масштабы сборов в целом по стране впечатляют. За 2020 наш народ сдал для переработки 150 тысяч тонн ягод, 350 тысяч тонн грибов и 40 тысяч тонн кедровых орехов!

И это еще примерные цифры, посчитать все до каждой ягодки невозможно, понятное дело.

Но эксперты-экономисты прогнозируют, что показатели будут только расти и дикоросы (так теперь принято называть дары леса) могут стать мощной отраслью, даже экспортной. Цены на нефть то вверх, то вниз, а грибы и ягоды только дорожают. Мода на фермерские эко-товары в мире набирает обороты. Оно и понятно, это тебе не китайское варенье из химических яблок, а земляничное из русского леса, без ГМО и нитратов. Одни сплошные витамины.

Вот и фермер Олег Федеров, надеялся в этом году своему маленькому семейному бизнесу, которым занимается уже 10 лет, дать новый толчок. Прикупил в Лесном Матюнино старый деревенский дом. В этих краях его давно все знают, он сам родом из соседней Самарской области, не первый год приезжает сюда грибы-ягоды у местных закупать. А после варит все по старинным рецептам, раскладывает в красивые банки с фирменными этикетками «ГрибникОФ» и продает по всей России. Здесь с семьей и собирался жить Олег. Цех открыть по варке варенья и сушке грибов, рабочие места деревенским дать, не отходя от леса. Но не тут-то было.

Олег прикупил в Лесном Матюнино старый деревенский дом Фото: Личный архив

- Мы так бежали из деревни, что даже варенье недоваренное оставили на плите! Все бросили, – тяжело дышит мне в трубку Федоров. В голосе неподдельный испуг, даже ужас. - Я схватил жену, ребенка и скорее в город. Думаю, ту ночь с 10-е на 11 июня мы не пережили бы точно. Дом бы сожгли, а нас прибили, в лесу закопали, - рассказывает глава семейства.

Потому что это чиновники только думают, а в народе уже вовсю с опаской шепчутся, что, мол, скоро каждую корзинку, принесенную из леса, обложат налогами. Ну а криминалу идея собирать дань с каждой ягодки так понравилась, что вспомнили, казалось бы, забытое в 90-х слово «рэкет».

СОБИРАЕШЬ? ГРЕЙ ЗОНУ!

- Я дом-то взял на отшибе деревни, ближе к лесу, – рассказывает Олег. – И дорого по местным меркам – аж за 200.000 рублей. Мои ближайшие соседи: два брата Саша и Стас, да бабушка. Кричи о помощи - не докричишься, не помогут. Саша и Стас тоже в Лесном Матюнино новенькие, зимой приехали. Стас только-только отсидел, вышел — и сразу сюда. Я сейчас уже понимаю, что не просто так они со мной дружбу поначалу водили. И помогали дом выбирать. А, оказывается, цель у них совсем другая была - поставить меня на счетчик.

Только земляника пошла, я, как обычно, дал знать деревенским, что готов скупать ягоду, грибы. Повесил объявление (как и каждый сезон). И в тот же день, 10 июня, мне вдруг звонит с угрозами Стас. Блатной мат-перемат. Переводя на человеческий: «С какой стати ты тут закупками занялся? Кто тебе позволил? Теперь все сырье бери у Андрея на базе в Кузоватово (райцентр). Братва не довольна, зону надо греть, помогать. А не будешь слушаться, дом сожжем и всех вас вырежем». Я не понял в чем дело, с чего вдруг такое, мы же вроде дружили, за одним столом в моем доме ели. Решил сходить к ним. В итоге получил сразу в лицо кулаком и в спину сапогом, даже опомнится не успел. И мне показалось, у одного из них что-то блеснуло в руке. Я домой рванул. Кричу жене: закрывай двери, звони скорее в 112.

По версии Олега, эти братья с криминальным прошлым работают, а точнее крышуют, другого закупщика ягод и грибов, более крупного, чем он сам – этого самого Андрея из Кузоватово.

- Он давно уже скупает дикоросы у людей и перепродает. Мне уже предлагали работать с ним. Но я отказался, мне это ни к чему. Не уверен, что у него вообще есть лицензии или что-то еще легальное. То, что я видел у него, не похоже на приличный цех. Антисанитария, банки все со вздутыми крышками, к работе привлекает алкашей и бомжей... У него свое, у меня свое. Андрей тоже судимый, вроде как они со Стасом друзья. Вот Стас вышел и решил помочь другу развернутся в полную мощь, устранив конкурентов. И такими вот способами из 90-х. Эти братья тут всех уже под себя подмяли, говорят и рыбаки им платят, чуть ли не по 150.000 рублей за право рыбой на рынке торговать. И ягодники. Банда просто какая-то.

В отделе полиции в Кузоватово, как показалось Олегу, никто его жалобу всерьез не принял даже.

- Наряд мы ждали почти час, прячась в избе. Но в отделении меня самого допрашивали, как преступника. Несколько часов проверяли все предпринимательские документы. Хорошо они у меня с собой были. Разговаривали грубо, даже воды не давали попить ребенку. А потом привезли Стаса. Он, естественно, все отрицал. Вруном меня называл.

- Я даю показания, что муж прибежал, щека побитая, красная. А сотрудница полиции пишет: «Муж пришел, на физическую боль не жаловался». Я такое подписывать не стала, – рассказывает жена Олега Настя. – Очень странно с этим сталкиваться, когда прибегаешь в органы за защитой, с напуганным ребенком, заявляешь об угрозе жизни, а тебя с улыбкой на лице пытаются убедить, что это «бытовой случай». Мужики поссорились, помирятся. Он (Стас) ничего такого не хотел. А потом я видела, как она со Стасом говорила в кабинете и на улице, мило улыбалась. Талон на подачу заявления давать нам не хотели, мы еле-еле его у них вытребовали.

- Полицейские говорят - миритесь. Поругались и хватит. Ничего себе поругались? Да это угроза жизни вообще-то! – рассуждает Олег. - А ничего, что они поборы со всех тут установили? Люди боятся жаловаться, и вынуждены сдавать все в пункт приема, крышуемый этими бандитами. Там за грибы-ягоды платят меньше, чтобы этим браткам за «крышу» оставалось. Но мы платить этим типам не будем!

Федоровы решили не рисковать жизнью и в тот же вечер рванули из деревни. Побросали все. В Москву подались - жаловаться во все инстанции. Пустили клич о помощи по знакомым фермерам. Даже знаменитому сыровару Олегу Сироте написали, он их давний приятель.

- Надо что-то делать, - говорит отец семейства Федоровых. - Меня и деревенские просили избавить их от таких криминальных соседей. Я в интернете поднял сводки и статьи из местных СМИ - это кошмар, судя по ним – Стас член нашумевшей в начале 2000-х «Сызранской банды», нападавшей на предпринимателей. Они такое творили, и детей убивали на глазах у родителей, и с автоматами врывались в дома, чтобы обчистить бизнесменов. Он 16 лет за это отсидел. Я и не знал ничего такого, теперь волосы дыбом. Мы боимся за свою жизнь.

Федоровы побросали все. В Москву подались - жаловаться во все инстанции. Пустили клич о помощи по знакомым фермерам. Даже знаменитому сыровару Олегу Сироте написали, он их давний приятель Фото: Личный Архив

КОГДА НАДО БУДЕТ, МЫ ВИЛЫ ПОДНИМЕМ

- Что я вам буду про этих братьев рассказывать, - шепчет мне один из деревенских. – Я наговорю, а они придут и мои ульи поломают. Я много про них слышал всякого, но сам лично с ними никак не связан, так что зачем мне лезть.

- Олега я давно знаю, нормальный мужик. А Стас и Саша недавно в наших краях, – рассказывает староста Лесного Матюнино. – Чем они занимаются не знаю. Вроде шишки, я слышал, собирали.

- Зачем?

- Варенье варить.

- Ну вы слышали про случившееся? Про рэкет их ягодный и грибной?

- Ой, знаете, это деревня, тут жизнь другая. Я всегда как говорю: надо жить, как волки. Они где живут никогда не гадят. И раз приехали сюда, то и войте по волчьи, – философствует староста. - Никому мы тут свои порядки наводить не дадим, если надо и на вилы поднимем. И Олегу и этим братьям надо сесть и успокоится, договориться и мирно жить. Мы тут в обиду никого не дадим.

Так-то оно так, но фермер в Матюнино возвращаться боится. Надо пожитки забрать, и-то собирается ехать только с охраной из своих друзей. Сезон заготовок у него на грани срыва, но жизнь дороже.

ГОРБАТЫЙ БИЗНЕС

Уже таджиков в лесу больше, чем медведей

Ульяновская область далеко не самый продвинутый по заготовкам грибов-ягод регион России. Этот бизнес, как понятно из нашей истории, еще только развивается по своим диким законам. Есть чему поучиться местным дельцам у других «коллег».

Я навскидку почитала криминальные сводки и форумы грибников и ягодников, например, в Карелии. Здесь рукой подать до Финляндии, есть куда продавать дары леса задорого. И потому уже давно и плотно тут, судя по всему, работает ягодная мафия, опробовавшая самый разные способы отъема денег у населения. Уже не только рублями, но и трудочасами.

Чтобы как можно дешевле скупать ягоды у людей здесь практикуют и сговор – когда на всех пунктах приема устанавливают одну, естественно, заниженную цену на сырье. И вербовку – когда желающих заработать селян собирают и на микроавтобусах везут в лес. Продать собранную в таких «турах» ягоду можно только организаторам, и по их цене. И использование практически рабского труда - регулярно полиция натыкается на целые поселки завербованных по всей стране гасторбайтеров. Их свозят в глухие карельские леса на сезонный сбор лесного урожая, селят в палатках или даже землянках. И не отпускают, пока не выработают норму, зарплата по итогу такой вахты оказывается сильно меньше обещанной. Местные уже шутят даже, что таджика в карельских лесах можно встретить чаще, чем медведя.

Что творится в других областях, славящихся своими урожаями дикоросов — Новгородской, Псковской, Архангельской, Вологодской, Ивановской, Кировской — пока одному богу известно.

Вот такой дикий бизнес на дикоросах. Как-будто первобытно-общинный строй вернулся, не иначе.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Андрей ТУМАНОВ, экс-депутат Госдумы, знаменитый садовод:

Обложи лукошки налогом — народ взбунтуется

- Бизнес на собирательстве грибов и ягод криминален по двум причинам.

Первая: государство на самом деле боится в него лезть — облагать налогом или устанавливать правила. Это я вам как бывший депутат говорю. Никто не решится это сделать потому, что грибы и ягоды — дело политическое! Попробуйте покуситься на право людей пойти в лес с лукошком - даже маленькое обсуждение этой перспективы приведёт к волнениям. Такой закон у нас в стране не пройдёт, народ просто взбунтуется.

Так что государство от регламентирования этой сферы отстранилось. От греха подальше.

И второе: грибы и ягоды растут где? Далеко в лесу. Потому и бизнес на собирательстве обычно скрыт от глаз по глухим селам и райцентрам.

Я видел как живут в деревне, которая промышляет собирательством. Как-то был в Архангельской области Шенкурском районе. Там очень много, кстати, переселенцев из Москвы. Люди бегут от цивилизации, занимают дома по «простоквашинскому» принципу и живут также зарабатывая на дикоросах. Обычно все сени завалены ягодами и грибами! А скупщики ездят, выкупают. Но абы кому за бесценок люди тоже сдавать не будут, поверьте.

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