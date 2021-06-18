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В мире18 июня 2021 17:54

Ковид на стероидах: Во всем мире ломают голову, как остановить индийский штамм коронавируса

Для защиты от напасти необходимо как можно скорее полностью привиться
Евгений СУЧКОВ
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Коронавирус не в первый раз ломает, казалось бы, самые надежные планы и тактики лечения и профилактики.

Коронавирус не в первый раз ломает, казалось бы, самые надежные планы и тактики лечения и профилактики.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Коронавирус не в первый раз ломает, казалось бы, самые надежные планы и тактики лечения и профилактики. Не успел мир вздохнуть спокойно, глядя на снижающиеся кривые заражений по всему свету, как на наши головы свалилась новая напасть - «индийский» штамм опасного инфекционного заболевания. В принятой экспертами классификации его называют ковид-дельта.

Обнаружен мутант был, как не сложно догадаться, в Индии еще в октябре прошлого года, но до европейских стран и США он добрался значительно позже, - пишет The Washington Post. Издание подготовило обзор, как в разных странах мира борются с новой напастью. Приводим самые важные моменты.

То, что пандемия готовится преподнести всем очередной «сюрприз», было ясно уже несколько недель назад, когда в Индии произошел колоссальный всплеск выявленных заражений, на пике достигший 400 000 случаев в день.

Но, несмотря на это, к появлению «дельты» у себя дома многие оказались не готовы. А она тем временем захватывает все новые территории. Так, в Великобритании в настоящее время на ее долю приходится порядка 90 процентов заражений. Из-за этого премьер-министр Борис Джонсон принял решение отложить запланированную на 21 июня окончательную отмену всех ограничений на четыре недели.

Обеспокоенность обновленная зараза вызывает и в США, где на этот штамм приходится около 6% новых случаев заболевания, но в Вашингтоне пока не собираются вносить изменения в действующие эпидмероприятия. Хотя все будет зависеть от темпа вакцинации населения, замедлившегося в последние недели.

А вот Россия уже почувствовала на себе все «прелести» индийского штамма. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, почти 90% новых заражений происходит именно с обновленным ковидом.

Всего же на сегодняшний день, по данным ВОЗ, дельта-вариант был обнаружен более чем в 80 странах мира.

Коронавирус распространяется очень быстро и так же быстро мутирует. ВОЗ уже «взяла на заметку» более 50 различных штаммов. И, хотя большинство из них не вызывают беспокойства, четыре были названы особо опасными, один из них - B.1.617.2 - получил название дельта-варианта. Он имеет две мутации в spike-белке, которые помогают вирусу прикрепляться к здоровым клеткам, благодаря которым он стал более заразным. По некоторым оценкам, до 60 процентов.

Для защиты от напасти необходимо как можно скорее полностью привиться

Для защиты от напасти необходимо как можно скорее полностью привиться

Фото: Артем КИЛЬКИН

Хотя дельта-вариант возник в результате естественных процессов, его распространению способствовали антропогенные факторы. Возможно, в Англии «приоритет» первой дозы вакцины стал причиной того, что страна снова оказалась ударом вируса. Критикуют правительство и за то, что ограничения на поездки из Индии были введены слишком поздно по политическим соображениям.

В самой Индии широкому распространению нового штамма способствовало сочетание ослабления ограничений и медленного распространения вакцины (даже сейчас в Индии полностью привито только 3,5% населения из-за значительных проблем с поставками вакцин).

Абсолютно понятно, что «дельта» не остановится на Великобритании и Индии, и сейчас важно решать как сдержать глобальное распространение вируса и остановить распространение еще более худших вариантов.

Пока же число новых случаев заболевания растет во многих частях мира. В Африке, по данным ВОЗ, число еженедельных случаев увеличилось на 44%. А вот вакцин на этом континенте - менее 2 процентов от мирового объема.

И, хотя богатые страны на встрече «Большой семерки» и пообещали сделать больше для «обмена дозами», мало кто верит, что этого достаточно, чтобы ликвидировать дефицит - и этот дефицит рискует привести к появлению еще более опасных вариантов, чем дельта.

- Мы не хотим оказаться в ситуации, когда вирус изменится настолько, что мы вернемся к исходной точке. Вот почему мы должны предотвратить как можно больше инфекций прямо сейчас, - уверен Ван Керкхове из ВОЗ.

Но есть и хорошие новости - вакцинация хорошо защищает полностью привитых людей и от дельта-варианта.

Исследования, проведенные в Великобритании, показывают, что обе вакцины - Pfizer-BioNTech и Oxford-AstraZeneca - высокоэффективны (88 и 60 процентов, соответственно). Однако одна доза защищает только на треть. Именно поэтому крайне важно завершить вакцинацию получить оба укола.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что российская вакцина «Спутник V» также хорошо показывает себя против индийского штамма. Лабораторные исследования показывают, что наша вакцина надежно защищает и от вируса-мутанта.

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