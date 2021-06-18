Ковид на стероидах: Во всем мире ломают голову, как остановить индийский штамм коронавируса

Коронавирус не в первый раз ломает, казалось бы, самые надежные планы и тактики лечения и профилактики. Фото: Иван МАКЕЕВ

Коронавирус не в первый раз ломает, казалось бы, самые надежные планы и тактики лечения и профилактики. Не успел мир вздохнуть спокойно, глядя на снижающиеся кривые заражений по всему свету, как на наши головы свалилась новая напасть - «индийский» штамм опасного инфекционного заболевания. В принятой экспертами классификации его называют ковид-дельта.

Обнаружен мутант был, как не сложно догадаться, в Индии еще в октябре прошлого года, но до европейских стран и США он добрался значительно позже, - пишет The Washington Post. Издание подготовило обзор, как в разных странах мира борются с новой напастью. Приводим самые важные моменты.

То, что пандемия готовится преподнести всем очередной «сюрприз», было ясно уже несколько недель назад, когда в Индии произошел колоссальный всплеск выявленных заражений, на пике достигший 400 000 случаев в день.

Но, несмотря на это, к появлению «дельты» у себя дома многие оказались не готовы. А она тем временем захватывает все новые территории. Так, в Великобритании в настоящее время на ее долю приходится порядка 90 процентов заражений. Из-за этого премьер-министр Борис Джонсон принял решение отложить запланированную на 21 июня окончательную отмену всех ограничений на четыре недели.

Обеспокоенность обновленная зараза вызывает и в США, где на этот штамм приходится около 6% новых случаев заболевания, но в Вашингтоне пока не собираются вносить изменения в действующие эпидмероприятия. Хотя все будет зависеть от темпа вакцинации населения, замедлившегося в последние недели.

А вот Россия уже почувствовала на себе все «прелести» индийского штамма. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, почти 90% новых заражений происходит именно с обновленным ковидом.

Всего же на сегодняшний день, по данным ВОЗ, дельта-вариант был обнаружен более чем в 80 странах мира.

Коронавирус распространяется очень быстро и так же быстро мутирует. ВОЗ уже «взяла на заметку» более 50 различных штаммов. И, хотя большинство из них не вызывают беспокойства, четыре были названы особо опасными, один из них - B.1.617.2 - получил название дельта-варианта. Он имеет две мутации в spike-белке, которые помогают вирусу прикрепляться к здоровым клеткам, благодаря которым он стал более заразным. По некоторым оценкам, до 60 процентов.

Для защиты от напасти необходимо как можно скорее полностью привиться Фото: Артем КИЛЬКИН

Хотя дельта-вариант возник в результате естественных процессов, его распространению способствовали антропогенные факторы. Возможно, в Англии «приоритет» первой дозы вакцины стал причиной того, что страна снова оказалась ударом вируса. Критикуют правительство и за то, что ограничения на поездки из Индии были введены слишком поздно по политическим соображениям.

В самой Индии широкому распространению нового штамма способствовало сочетание ослабления ограничений и медленного распространения вакцины (даже сейчас в Индии полностью привито только 3,5% населения из-за значительных проблем с поставками вакцин).

Абсолютно понятно, что «дельта» не остановится на Великобритании и Индии, и сейчас важно решать как сдержать глобальное распространение вируса и остановить распространение еще более худших вариантов.

Пока же число новых случаев заболевания растет во многих частях мира. В Африке, по данным ВОЗ, число еженедельных случаев увеличилось на 44%. А вот вакцин на этом континенте - менее 2 процентов от мирового объема.

И, хотя богатые страны на встрече «Большой семерки» и пообещали сделать больше для «обмена дозами», мало кто верит, что этого достаточно, чтобы ликвидировать дефицит - и этот дефицит рискует привести к появлению еще более опасных вариантов, чем дельта.

- Мы не хотим оказаться в ситуации, когда вирус изменится настолько, что мы вернемся к исходной точке. Вот почему мы должны предотвратить как можно больше инфекций прямо сейчас, - уверен Ван Керкхове из ВОЗ.

Но есть и хорошие новости - вакцинация хорошо защищает полностью привитых людей и от дельта-варианта.

Исследования, проведенные в Великобритании, показывают, что обе вакцины - Pfizer-BioNTech и Oxford-AstraZeneca - высокоэффективны (88 и 60 процентов, соответственно). Однако одна доза защищает только на треть. Именно поэтому крайне важно завершить вакцинацию получить оба укола.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что российская вакцина «Спутник V» также хорошо показывает себя против индийского штамма. Лабораторные исследования показывают, что наша вакцина надежно защищает и от вируса-мутанта.

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