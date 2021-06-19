В США строят подземные города, чтобы пережить в них конец света

Можно найти бункеры на любой кошелек. Фото: www.terravivos.com

ЗАТЕРЯТЬСЯ В ГЛУШИ

Казалось бы, холодная война давно завершилась, и катастрофа от обмена ракетами с ядерными боеголовками миру больше не грозит. Но, как показывает практика, если уж начал готовиться к концу света, остановиться трудно. Для миллионов американцев обустройство убежища на черный день стало хобби, а то и смыслом жизни.

Теперь там предлагается хорониться от зомби-апокалипсису (спасибо Голливуду, который подкидывает народу новые фобии) или – более актуально - от ковида.

В Штатах развивается индустрия бункеров. Ее лидер — компания Vivos, которая создает целые города для тех, кто опасается конца света. Фото: www.terravivos.com

В Штатах развивается индустрия бункеров. Ее лидер — компания Vivos, которая создает целые города для тех, кто опасается конца света.

Ее Ноев ковчег XXI века расположен в Южной Дакота – настоящей американской глубинке, если не сказать захолустье. Этот штат находится на одном из последних мест по числу жителей, промышленности практически нет, большую часть территории занимают природные парки и индейские резервации. Видимо, исходя из этих критериев, здесь и решили создавать убежища на случай апокалипсиса – крупные военные и промышленные объекты отсутствуют, так и не зачем бросать сюда ядерную бомбу?

Сама «квартира судного дня» представляет собой находящийся в земле бункер длинной 24 метра и шириной около 8 метров, оборудованный для комфортного проживания 10-15 человек. Фото: www.terravivos.com

Да и копать ничего не пришлось: компания выкупила у Минобороны бывшие хранилища боеприпасов, который тут обустроили в середине прошлого века. Бомбы надо было спрятать от врага, вот военные и постарались на славу.

Сама «квартира судного дня» представляет собой находящийся в земле бункер длинной 24 метра и шириной около 8 метров, оборудованный для комфортного проживания 10-15 человек. Конечно, все зависит от объема заготовленных заранее припасов, но в Vivos заявляют, что в таком убежище можно продержаться около года без связи с внешним миром.

Стоит бункер относительно недорого – около 35 тысяч долларов (2,5 млн рублей). Фото: www.terravivos.com

Стоит бункер относительно недорого – около 35 тысяч долларов (2,5 млн рублей). Так что после продажи квартиры в областном центре России может хватить денег на переезд в Южной Дакоту, правда взамен вы получите просто бетонную коробку, которую еще надо как-то оборудовать и приспособить к жизни. Кстати, Vivos уже неплохо раскрутилась и предлагает еще один комплекс убежищ в другой «сельской глуши» - Индиане. Ну а для состоятельных господ уже открыты двери «люкс-бункера» в Европе за 2 миллиона долларов.

Впрочем, по отзыву владельцев бизнеса, большая часть клиентов из числа американцев относится не к богачам, а к среднему классу.

- Это хорошо образованные обычные люди, которые ответственно подходят к вопросу заботы о своих родственниках, - утверждает директор Vivos.

Индустрия бункеров на случай конца света возникла не на пустом месте. Во времена холодной войны сами власти активно убеждали людей копать и обустраивать погреба — на всякий случай.

ЗАМОК НА ЧЕРНЫЙ ДЕНЬ

Индустрия бункеров на случай конца света возникла не на пустом месте. Во времена холодной войны сами власти активно убеждали людей копать и обустраивать погреба — на всякий случай. В популярных журналах даже выходили статьи в духе «Что лучше запасти на ядерную зиму». Вот что значит, люди приняли близко к сердцу Карибский кризис.

Сейчас в ход идет все, включая бывшие пусковые шахты баллистических ракет, которые считаются отличной альтернативной традиционным бункерам. Смотрите сами: подобные сооружения рассчитаны на то, чтобы пережить практически прямое попадание ядерной боеголовки, а также любые природные катаклизмы типа землетрясения, наводнения и падения метеорита. К ним уже подведены все необходимые коммуникации и установлены средства очистки и обеззараживания воздуха, а снаружи вокруг всей территории идет забор с колючей проволокой. Идеальное жилье для «выживальщиков»! Но и цена у этого дома соответствующая – миллионы долларов.

В популярных журналах даже выходили статьи в духе «Что лучше запасти на ядерную зиму».

Хотя, если есть деньги, зачем прятаться под землю, как крыса? Раз суждено выживать – то в замке, особенно если можешь себе это позволить. Подобные «люксовые укрепрайоны» продаются в разных частях США, например? в самом центре пустыни Невады. За 900 тысяч долларов (65,7 млн рублей) можно приобрести четырехэтажный 22-комнатный особняк со складами, способными порадовать любого «хомяка»: баки на 18 тысяч литров воды, 1300 литров дизельного топлива и 13 тысяч литров пропана. Добавьте к этому полностью автономное энергообеспечение объекта от трех генераторов, ветряков и солнечных панелей, а также систему сбора дождевой воды (да, в пустыне — оставим это на совести продавца). Как и в настоящем замке тут предусмотрены королевские развлечения: два полноразмерных духовых оргàна, произведенных в 20-х годах прошлого века. Недовольных музыкой соседей можно не бояться, ведь ближайший населенный пункт, вернее полуразвалившаяся деревня с парой жителей, находится в 15 километрах.

За 900 тысяч долларов (65,7 млн рублей) можно приобрести четырехэтажный 22-комнатный особняк со складами

СТИЛЬНЫЙ АПОКАЛИПСИС

В Америке вокруг подготовки к концу света сформировалась целая субкультура «препперов» (он английского глагола «готовиться»). Одни тушенку, мыло и спички в гараже складывают, более продвинутые покупают укрепленную недвижимость.

Но любая субкультура, если рассуждать со здоровой долей цинизма, - это рынок. И за последние годы он неплохо вырос. Началось все с приходом к власти Дональда Трампа, из-за чего многие жители страны стали опасаться начала войны, например, с Северной Кореей. А добавила жару пандемия коронавируса, когда многие американцы стали задумываться о более безопасном жилище на период нового катаклизма.

Сотни магазинов в США предлагают различную экипировку для препперов

По разным оценкам в США от 5 до 20 млн препперов разной степени продвинутости. Сотни магазинов в США предлагают различную экипировку для препперов: тут как банальные палатки со спальными мешками, топоры, ножи и рюкзаки, так и более экзотические вещи типа огнива и даже переносные солнечные батареи, чтобы иметь возможность жить даже в условиях полной автономности. Товары есть на любой вкус и на любой кошелек, от ширпотреба, до эксклюзивных вещей, которые могут позволить себе только госслужбы, например, гигантский автономный 3D-принтер. Собственные «тревожный чемоданчик» выпустила даже звезда реалити-шоу и соцсетей Ким Кардашьян. Чтобы добавить апокалипсису немного гламура.