Температура, трудно дышать: Что происходит с госпитализированной Ириной Мирошниченко

Ирина Петровна с самого начала очень серьезно относится к эпидемии Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Сети появилась информация: актриса Ирина Мирошниченко, прослужившая в Московском Художественном театре всю жизнь и получившая известность благодаря съемкам в фильмах "Я шагаю по Москве", "Тайны мадам Вонг", "Дядя Ваня" и многим-многим другим, пожаловалась своей помощнице по хозяйству на плохое самочувствие. Вместе они поехали в больницу на скорой. У Ирины Петровны - высокая температура и сложности при дыхании. Медики решили оставить актрису в клинике, учитывая возраст и напряженную ситуацию с ковидом в столице .

Удивительно, что Ирина Петровна с самого начала очень серьезно относится к эпидемии. Почти всю пандемию она провела дома. В театре не появлялась больше года. И вот, наконец, решилась сделать прививку, чтобы ходить на работу. Первую дозу вакцины она сделала. Вторую не успела. Сегодня ее коллеги по МХТ им.Чехова ждали Мирошниченко на юбилейном вечере по случаю 60-летия Игоря Золотовицкого. Теперь уже ясно, что праздник пройдет без неё.

Но как говорят в театре, её самочувствие не вызывает опасений у медиков.

Врачи сказали, что у Ирины Петровны, возможно, - остаточные явления после ковида. Ничего страшного...