«Как можно отвернуться от вырастившего тебя человека»: Родные внебрачного сына Игоря Крутого просят его опомниться

Сам Игорь Крутой на вопросы о внебрачном сыне по-прежнему отвечать не хочет Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Москвич Яков Сергеевич Мирошников внезапно стал Яковом Игоревичем Крутым около года назад. О том, что столичный юрист на самом деле внебрачный сын композитора «Комсомолке» впервые рассказал его «документальный» отец Сергей Мирошников.

На такие откровения мужчина решился, когда 28-летний Яков, которого он все это время считал своим сыном, вдруг оборвал с ним всяческие отношения. Даже с днем рождения не поздравил! Потом попросил отца выписаться из московской квартиры, переоформить на него документы, а затем стремительно поменял и фамилию, и отчество...

ДВА ТЕСТА ДНК И НОВАЯ ФАМИЛИЯ

Об этой странной лав-стори «Комсомолка» уже рассказывала.

С Ириной Козулиной москвич Сергей Мирошников познакомился в 1987-м - разговорился в магазине с симпатичной молоденькой продавщицей. Начали встречаться, но вскоре Сергея забрали в армию. Девушка, как он считал, все эти два года его примерно ждала. Поэтому сразу после дембеля - предложение и свадьба в начале 1989 года. Правда, жизнь молодой семьи как-то сразу не заладилась - уже через пару недель Ирина начала отпрашиваться у мужа с ночевкой к подруге. Из-за этого ссорились. А потом Ирина сообщила Сергею, что беременна. Мирошников говорит - сомневался, что это его ребенок, но клялась, что больше ни с кем и никогда. Яша родился 2 июля 1989 года.

Через пять лет Ирина и Сергей все-таки развелись. Хотя Мирошников продолжал общаться с сыном, помогал деньгами.

В 2019 году все изменилось. (На тот момент Ирина уже успела после продолжительной болезни). И Яков внезапно сообщил Сергею, что его настоящий отец... Игорь Крутой. Да-да, тот самый. Композитор. Который «Я люблю тебя до слез» и «Угонщицу» написал. Потом Яков подтвердил родство с Игорем Крутым тестами ДНК и сменил отчество с фамилией.

В последний раз Сергей и Яков виделись летом прошло года. Встреча прошла в загородном особняке Якова, который - по словам Сергея - его сыну (он продолжает так называть молодого человека) подарил Игорь Крутой. (До этого, как говорят, этот дом принадлежал Льву Лещенко). На встрече Яков похвастался Сергею и другими подарками папы-композитора: внедорожником и документами на двухкомнатную квартиру в центре Москвы.

«ПОЗДРАВЛЯЕМ ПАПУ!»

Сам Игорь Крутой на вопросы о внебрачном сыне по-прежнему отвечать не хочет.

- Без комментариев по этой теме, - обрубил разговор с корреспондентом «КП» помощник Игоря Яковлевича.

Публично сына композитор так и не признал. Но с Яковом он явно поддерживает близкие отношения. Они часто появляются вместе на светских мероприятиях, а приемная дочка композитора Виктория год назад выставила на своей странице в Инстаграм фотографию с подписью «Поздравляем нашего папу с днем рождения!»

В кадре Игорь Крутой в окружении самой Виктории, ее сестры Александры (это дочка от второго брака) и старшего сына от первого брака Николая. Рядом с ними стоит и Яков Крутой (Мирошников). Очевидно, что посторонний человек просто не мог оказаться на семейном фото, да еще с такой подписью.

Но как Ирина Козулина, переехавшая в Москву из глухой деревни в Нижегородской области, закрутила роман со звездным композитором?! К концу 80-х, напомним, пластинка песен Крутого в исполнении Александра Серова была распродана общим тиражом в 2,5 млн экземпляров, а хиты «Мадонна»,«Музыка венчальная» и «Ты меня любишь» - простите за прошлый штамп - звучали из каждого утюга.

С Днем рождения нашего папу Фото:

Свидетелем всех этих событий, по которым впору снимать мелодраму, стала мачеха Якова, гражданская жена Сергея Мирошникова. Долгое время успешный московский переводчик Елена Экарева хранила молчание и не выдавала семейные секреты. На эксклюзивное интервью «Комсомольской Правде» она решилась только сейчас. Признается, что сделала это от отчаяния - не ожидала, что Яков вот так предаст воспитавшего его человека.

«ОСТАВИЛ ИМ КВАРТИРУ»

- С Сержей мы познакомились в 2009-м году, - рассказывает Елена. - Он на тот момент уже давно был разведен, я тоже была свободной женщиной - мой сын на несколько лет старше Яши. Почти сразу мы с Сергеем стали жить гражданским браком. И мои отношения с Яшей с первого дня стали максимально близкими. Он тогда уже взрослый парень был, 18 лет стукнуло, но, видимо, очень не хватало материнской заботы. И я стала человеком, которому он доверял. Чтобы вы понимали, он мне чаще чем отцу звонил, делился сокровенным, именно со мной обсуждал планы на жизнь.

Как в те годы жили Яков и его мама - Елена, человек интеллигентный и воспитанный, говорить не любит.

- Сережа после развода оставил бывшей жене и сыну квартиру у метро «Водный стадион». Они там жили, но он тоже оставался собственником. Это ее потом Сергей сдуру подарил Яше. Но бывшая жена, простите, слишком бурно и долго отмечала обретение московской прописки. Если коротко: нигде не работала и злоупотребляла спиртным. Мне это все поминать не хочется, нет уже человека, умерла.

Свидетелем всех этих событий, по которым впору снимать мелодраму, стала мачеха Якова, гражданская жена Сергея Мирошникова Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

По словам Елены, маленький Яша жил на два дома: то с отцом у бабушки, то со своей мамой.

Сережа все эти годы помогал им с деньгами, носил пакеты с продуктами. А потом Яша просто стал к нам бегать, - вспоминает Елена.

«МОЖНО Я БУДУ ЖИТЬ У ВАС?»

Почти сразу после совершеннолетия Якову пришла повестка в армию. Высокого, спортивного парня взяли служить в воздушно-десантные войска.

- Хорошо помню тот день, когда мы все вместе - я, Яша и Сережа - пошли в военкомат. Служил он Подмосковье и мы с Сережей каждый выходной ездили к Яше с котлетами и конфетами, - рассказала Елена.

Лена до сих пор хранит армейские фото Якова. А еще хорошо помнит его телефонный звонок накануне дембеля.

- Яша был просто подавлен. Он общался со своей мамой по телефону и понял, что пока он служит, она там за ум так и не взялась, мягко говоря. Яша тогда спросил у меня: «Можно я после армии буду у вас с папой жить?». Мы с Сережей было не против.

Сразу после дембеля Елена, Сергей повезли Яшу на море. Но на переезд к отцу Яков не решился: видимо, не хотел оставлять маму одну.

- Мы с Сережей понимали, что Яше надо учиться, что кроме нас об этом некому заботиться. Мы устроили его в колледж, потом в университет. Он учился на платном отделении. За учебу полностью платил Сережа. Мы в то время жили в режиме экономии, он деньги на учебу Яше собирал (у мужчины был небольшой бизнес «купи-продай»), а я полностью взяла на себя все бытовые расходы.

Почти сразу после совершеннолетия Якову пришла повестка в армию. Высокого, спортивного парня взяли служить в воздушно-десантные войска Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

СМС: «Я НЕ ТВОЙ СЫН…»

Мысль о том, что Яков может быть Сергею неродным сыном, никому и в голову никогда не приходила. Эта новость на семью обрушилась как снежный ком.

- Это было пять лет назад. Мы с Сережей были дома, пили чай. И тут ему пришло сообщение от Яши. Смотрю на Сережу, а он весь белый, руки трясутся. Взяла телефон и стала читать. Текст я помню наизусть: «Я не твой сын, на своего папу я смотрю по телевизору…»

На звонки отца и мачехи Яков долго не отвечал.

- Мы сначала решили, что это какая-то злая шутка. А потом стали гадать, кто может быть этим папой из телевизора. Сережа вспомнил, что бывшая жена рассказывала о работе в гастрономе «Октябрьский», где у нее было много звездных клиентов: актеры, певцы. Чаще других она упоминала Игоря Крутого. А еще она когда-то на базе отдыха познакомилась с Михаилом Задорновым. Я тогда вспомнила отчество Игоря Крутого - Яковлевич. Стала спрашивать, кто выбрал имя Яша. Сережа ответил, что сыну имя выбрала жена и что она настаивала именно на Якове, хотя муж был против и хотел сына в честь своего отца назвать, Алексеем.

После этого сообщения Яков отдалился от Сергея. На вопросы о странном SMS он не отвечал отцу несколько лет. О том, что он пытается связаться с Игорем Крутым, Сергей и Елена узнали лишь через два года.

- Я позвонила сестре покойной мамы Сережи и та рассказала, что настоящий отец Яши - Игорь Крутой, что Яша пишет ему сообщения в социальные сети, а тот ему не отвечает. Она знала, что у меня кое-какие связи и просила посодействовать: свести родных людей. Я тогда Сереже ничего не сказала, боялась, что он обидится. Но решила помочь. Посоветовала Яше записаться на прием к Игорю Яковлевичу через секретаря его продюсерского центра «АРС».

ПРАВДУ УЗНАЛ ЕЩЕ В 16 ЛЕТ

Как прошла первая встреча Якова с биологическим отцом ни Сергей, ни Елена не знают. Сам Яков позже признался отцу, что правду о биологическом папе мать открыла ему еще в 16 лет.

- Мы сейчас оба кусаем локти, что не завели совместного ребенка. Тогда мы так рассуждали: у меня сын, у Сережи сын, что нам еще нужно. Сережа мечтал о дочке, но так и не решился, чтобы Яшу не расстраивать. А Яша все это время знал правду и молчал, - возмущается женщина.

Еще больше ее огорчает нынешнее поведение пасынка.

- Он прекратил всякое общение с отцом. Но как так можно относиться к человеку, который был рядом 28 лет? Я могу сказать, что Сережа отцом ему был хорошим. Да, он не миллионер, но у Яши все было. Каждое лето он на месяц уезжал с сыном на море, баловал мальчишку дорогими игрушками, а когда Яша вырос, он подарил ему машину и квартиру. Все это мелочи по сравнению я подарками Крутого? Да. Но самое-то главное - он Яшу любил и любит до сих пор.

Сейчас Сергей на пенсии (мужчине 61 год) и живет в Подмосковье. Единственное, о чем мужчина попросил сына после того как вскрылась правда - снова прописать его в московскую квартиру, которую он подарил Яше.

- Сережа получает пенсию в Подмосковье и это невеликая сумма. С московской пропиской он мог получать почти вдвое больше. Но Яша отказал отцу даже в таком мизере. В последний раз они говорили полгода назад. Яша тогда сказал, что это его квартира и точка, - разводит руками Елена.

Вразумить Якова женщина попыталась и через его нового папу, Игоря Крутого. Елена написала композитору несколько писем и однажды на ее телефон позвонил сам Игорь Яковлевич.

- Он выслушал меня. Я пыталась передать ему ту боль, которую сейчас испытывает оставленный сыном Сергей. Игорь Яковлевич сказал только, что не знал до последнего времени о существовании Яши. Он обещал, что с Сергеем свяжутся его помощники, которые помогут решить вопрос с пропиской, но это так и не произошло, - говорит женщина.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Сережу все называли папой-кенгуру»

Сергея сейчас поддерживает не только Елена, но и друзья семьи. Для них случившееся стало настоящим шоком.

- О том, что Яша на самом деле сын Игоря Крутого я узнала от Сергея год назад. Это, конечно, поразило, - рассказала «КП» подруга семьи Марина Косенкова. - Измена и ложь жены - это горько. Но страшнее всего тот факт, что уже взрослый сын вдруг отвернулся от воспитавшего его человека. Мы с Сергеем познакомились, когда Яше было три года и с того времени каждое лето вместе семьями проводили отпуск на базе отдыха в Краснодарском крае. Сережу все называли «папой-кенгуру». Здоровый такой мужик носил Яшу как кенгуренка на своем животе. Он сам полностью занимался сыном, укладывал его днем спать,?а сам а это время в тазике стирал его трусики и маечки. Отказа мальчишка никогда и ни в чем не знал и Сережа так любил его, что называл только «Яшуня-сынок». Не понимаю, как можно отвернуться от человека, пусть у него и другое ДНК, которого ты почти 30 лет называл и считал отцом?! Я надеюсь, что Яков - пусть он и Игоревич - опомнится.