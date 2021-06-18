Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Звезды18 июня 2021 19:56

«Как можно отвернуться от вырастившего тебя человека»: Родные внебрачного сына Игоря Крутого просят его опомниться

Елена Экарева лично общалась с музыкальным продюсером, но не ожидала, что история закончится так печально
Анастасия ВАРДАНЯНАнастасия ВАРДАНЯН
КомментироватьОставить комментарий(0)
Сам Игорь Крутой на вопросы о внебрачном сыне по-прежнему отвечать не хочет

Сам Игорь Крутой на вопросы о внебрачном сыне по-прежнему отвечать не хочет

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Москвич Яков Сергеевич Мирошников внезапно стал Яковом Игоревичем Крутым около года назад. О том, что столичный юрист на самом деле внебрачный сын композитора «Комсомолке» впервые рассказал его «документальный» отец Сергей Мирошников.

На такие откровения мужчина решился, когда 28-летний Яков, которого он все это время считал своим сыном, вдруг оборвал с ним всяческие отношения. Даже с днем рождения не поздравил! Потом попросил отца выписаться из московской квартиры, переоформить на него документы, а затем стремительно поменял и фамилию, и отчество...

ДВА ТЕСТА ДНК И НОВАЯ ФАМИЛИЯ

Об этой странной лав-стори «Комсомолка» уже рассказывала.

С Ириной Козулиной москвич Сергей Мирошников познакомился в 1987-м - разговорился в магазине с симпатичной молоденькой продавщицей. Начали встречаться, но вскоре Сергея забрали в армию. Девушка, как он считал, все эти два года его примерно ждала. Поэтому сразу после дембеля - предложение и свадьба в начале 1989 года. Правда, жизнь молодой семьи как-то сразу не заладилась - уже через пару недель Ирина начала отпрашиваться у мужа с ночевкой к подруге. Из-за этого ссорились. А потом Ирина сообщила Сергею, что беременна. Мирошников говорит - сомневался, что это его ребенок, но клялась, что больше ни с кем и никогда. Яша родился 2 июля 1989 года.

Через пять лет Ирина и Сергей все-таки развелись. Хотя Мирошников продолжал общаться с сыном, помогал деньгами.

В 2019 году все изменилось. (На тот момент Ирина уже успела после продолжительной болезни). И Яков внезапно сообщил Сергею, что его настоящий отец... Игорь Крутой. Да-да, тот самый. Композитор. Который «Я люблю тебя до слез» и «Угонщицу» написал. Потом Яков подтвердил родство с Игорем Крутым тестами ДНК и сменил отчество с фамилией.

В последний раз Сергей и Яков виделись летом прошло года. Встреча прошла в загородном особняке Якова, который - по словам Сергея - его сыну (он продолжает так называть молодого человека) подарил Игорь Крутой. (До этого, как говорят, этот дом принадлежал Льву Лещенко). На встрече Яков похвастался Сергею и другими подарками папы-композитора: внедорожником и документами на двухкомнатную квартиру в центре Москвы.

«ПОЗДРАВЛЯЕМ ПАПУ!»

Сам Игорь Крутой на вопросы о внебрачном сыне по-прежнему отвечать не хочет.

- Без комментариев по этой теме, - обрубил разговор с корреспондентом «КП» помощник Игоря Яковлевича.

Публично сына композитор так и не признал. Но с Яковом он явно поддерживает близкие отношения. Они часто появляются вместе на светских мероприятиях, а приемная дочка композитора Виктория год назад выставила на своей странице в Инстаграм фотографию с подписью «Поздравляем нашего папу с днем рождения!»

В кадре Игорь Крутой в окружении самой Виктории, ее сестры Александры (это дочка от второго брака) и старшего сына от первого брака Николая. Рядом с ними стоит и Яков Крутой (Мирошников). Очевидно, что посторонний человек просто не мог оказаться на семейном фото, да еще с такой подписью.

Но как Ирина Козулина, переехавшая в Москву из глухой деревни в Нижегородской области, закрутила роман со звездным композитором?! К концу 80-х, напомним, пластинка песен Крутого в исполнении Александра Серова была распродана общим тиражом в 2,5 млн экземпляров, а хиты «Мадонна»,«Музыка венчальная» и «Ты меня любишь» - простите за прошлый штамп - звучали из каждого утюга.

С Днем рождения нашего папу

С Днем рождения нашего папу

Фото:

Свидетелем всех этих событий, по которым впору снимать мелодраму, стала мачеха Якова, гражданская жена Сергея Мирошникова. Долгое время успешный московский переводчик Елена Экарева хранила молчание и не выдавала семейные секреты. На эксклюзивное интервью «Комсомольской Правде» она решилась только сейчас. Признается, что сделала это от отчаяния - не ожидала, что Яков вот так предаст воспитавшего его человека.

«ОСТАВИЛ ИМ КВАРТИРУ»

- С Сержей мы познакомились в 2009-м году, - рассказывает Елена. - Он на тот момент уже давно был разведен, я тоже была свободной женщиной - мой сын на несколько лет старше Яши. Почти сразу мы с Сергеем стали жить гражданским браком. И мои отношения с Яшей с первого дня стали максимально близкими. Он тогда уже взрослый парень был, 18 лет стукнуло, но, видимо, очень не хватало материнской заботы. И я стала человеком, которому он доверял. Чтобы вы понимали, он мне чаще чем отцу звонил, делился сокровенным, именно со мной обсуждал планы на жизнь.

Как в те годы жили Яков и его мама - Елена, человек интеллигентный и воспитанный, говорить не любит.

- Сережа после развода оставил бывшей жене и сыну квартиру у метро «Водный стадион». Они там жили, но он тоже оставался собственником. Это ее потом Сергей сдуру подарил Яше. Но бывшая жена, простите, слишком бурно и долго отмечала обретение московской прописки. Если коротко: нигде не работала и злоупотребляла спиртным. Мне это все поминать не хочется, нет уже человека, умерла.

Свидетелем всех этих событий, по которым впору снимать мелодраму, стала мачеха Якова, гражданская жена Сергея Мирошникова

Свидетелем всех этих событий, по которым впору снимать мелодраму, стала мачеха Якова, гражданская жена Сергея Мирошникова

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

По словам Елены, маленький Яша жил на два дома: то с отцом у бабушки, то со своей мамой.

Сережа все эти годы помогал им с деньгами, носил пакеты с продуктами. А потом Яша просто стал к нам бегать, - вспоминает Елена.

«МОЖНО Я БУДУ ЖИТЬ У ВАС?»

Почти сразу после совершеннолетия Якову пришла повестка в армию. Высокого, спортивного парня взяли служить в воздушно-десантные войска.

- Хорошо помню тот день, когда мы все вместе - я, Яша и Сережа - пошли в военкомат. Служил он Подмосковье и мы с Сережей каждый выходной ездили к Яше с котлетами и конфетами, - рассказала Елена.

Лена до сих пор хранит армейские фото Якова. А еще хорошо помнит его телефонный звонок накануне дембеля.

- Яша был просто подавлен. Он общался со своей мамой по телефону и понял, что пока он служит, она там за ум так и не взялась, мягко говоря. Яша тогда спросил у меня: «Можно я после армии буду у вас с папой жить?». Мы с Сережей было не против.

Сразу после дембеля Елена, Сергей повезли Яшу на море. Но на переезд к отцу Яков не решился: видимо, не хотел оставлять маму одну.

- Мы с Сережей понимали, что Яше надо учиться, что кроме нас об этом некому заботиться. Мы устроили его в колледж, потом в университет. Он учился на платном отделении. За учебу полностью платил Сережа. Мы в то время жили в режиме экономии, он деньги на учебу Яше собирал (у мужчины был небольшой бизнес «купи-продай»), а я полностью взяла на себя все бытовые расходы.

Почти сразу после совершеннолетия Якову пришла повестка в армию. Высокого, спортивного парня взяли служить в воздушно-десантные войска

Почти сразу после совершеннолетия Якову пришла повестка в армию. Высокого, спортивного парня взяли служить в воздушно-десантные войска

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

СМС: «Я НЕ ТВОЙ СЫН…»

Мысль о том, что Яков может быть Сергею неродным сыном, никому и в голову никогда не приходила. Эта новость на семью обрушилась как снежный ком.

- Это было пять лет назад. Мы с Сережей были дома, пили чай. И тут ему пришло сообщение от Яши. Смотрю на Сережу, а он весь белый, руки трясутся. Взяла телефон и стала читать. Текст я помню наизусть: «Я не твой сын, на своего папу я смотрю по телевизору…»

На звонки отца и мачехи Яков долго не отвечал.

- Мы сначала решили, что это какая-то злая шутка. А потом стали гадать, кто может быть этим папой из телевизора. Сережа вспомнил, что бывшая жена рассказывала о работе в гастрономе «Октябрьский», где у нее было много звездных клиентов: актеры, певцы. Чаще других она упоминала Игоря Крутого. А еще она когда-то на базе отдыха познакомилась с Михаилом Задорновым. Я тогда вспомнила отчество Игоря Крутого - Яковлевич. Стала спрашивать, кто выбрал имя Яша. Сережа ответил, что сыну имя выбрала жена и что она настаивала именно на Якове, хотя муж был против и хотел сына в честь своего отца назвать, Алексеем.

После этого сообщения Яков отдалился от Сергея. На вопросы о странном SMS он не отвечал отцу несколько лет. О том, что он пытается связаться с Игорем Крутым, Сергей и Елена узнали лишь через два года.

- Я позвонила сестре покойной мамы Сережи и та рассказала, что настоящий отец Яши - Игорь Крутой, что Яша пишет ему сообщения в социальные сети, а тот ему не отвечает. Она знала, что у меня кое-какие связи и просила посодействовать: свести родных людей. Я тогда Сереже ничего не сказала, боялась, что он обидится. Но решила помочь. Посоветовала Яше записаться на прием к Игорю Яковлевичу через секретаря его продюсерского центра «АРС».

ПРАВДУ УЗНАЛ ЕЩЕ В 16 ЛЕТ

Как прошла первая встреча Якова с биологическим отцом ни Сергей, ни Елена не знают. Сам Яков позже признался отцу, что правду о биологическом папе мать открыла ему еще в 16 лет.

- Мы сейчас оба кусаем локти, что не завели совместного ребенка. Тогда мы так рассуждали: у меня сын, у Сережи сын, что нам еще нужно. Сережа мечтал о дочке, но так и не решился, чтобы Яшу не расстраивать. А Яша все это время знал правду и молчал, - возмущается женщина.

Еще больше ее огорчает нынешнее поведение пасынка.

- Он прекратил всякое общение с отцом. Но как так можно относиться к человеку, который был рядом 28 лет? Я могу сказать, что Сережа отцом ему был хорошим. Да, он не миллионер, но у Яши все было. Каждое лето он на месяц уезжал с сыном на море, баловал мальчишку дорогими игрушками, а когда Яша вырос, он подарил ему машину и квартиру. Все это мелочи по сравнению я подарками Крутого? Да. Но самое-то главное - он Яшу любил и любит до сих пор.

Сейчас Сергей на пенсии (мужчине 61 год) и живет в Подмосковье. Единственное, о чем мужчина попросил сына после того как вскрылась правда - снова прописать его в московскую квартиру, которую он подарил Яше.

- Сережа получает пенсию в Подмосковье и это невеликая сумма. С московской пропиской он мог получать почти вдвое больше. Но Яша отказал отцу даже в таком мизере. В последний раз они говорили полгода назад. Яша тогда сказал, что это его квартира и точка, - разводит руками Елена.

Вразумить Якова женщина попыталась и через его нового папу, Игоря Крутого. Елена написала композитору несколько писем и однажды на ее телефон позвонил сам Игорь Яковлевич.

- Он выслушал меня. Я пыталась передать ему ту боль, которую сейчас испытывает оставленный сыном Сергей. Игорь Яковлевич сказал только, что не знал до последнего времени о существовании Яши. Он обещал, что с Сергеем свяжутся его помощники, которые помогут решить вопрос с пропиской, но это так и не произошло, - говорит женщина.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Сережу все называли папой-кенгуру»

Сергея сейчас поддерживает не только Елена, но и друзья семьи. Для них случившееся стало настоящим шоком.

- О том, что Яша на самом деле сын Игоря Крутого я узнала от Сергея год назад. Это, конечно, поразило, - рассказала «КП» подруга семьи Марина Косенкова. - Измена и ложь жены - это горько. Но страшнее всего тот факт, что уже взрослый сын вдруг отвернулся от воспитавшего его человека. Мы с Сергеем познакомились, когда Яше было три года и с того времени каждое лето вместе семьями проводили отпуск на базе отдыха в Краснодарском крае. Сережу все называли «папой-кенгуру». Здоровый такой мужик носил Яшу как кенгуренка на своем животе. Он сам полностью занимался сыном, укладывал его днем спать,?а сам а это время в тазике стирал его трусики и маечки. Отказа мальчишка никогда и ни в чем не знал и Сережа так любил его, что называл только «Яшуня-сынок». Не понимаю, как можно отвернуться от человека, пусть у него и другое ДНК, которого ты почти 30 лет называл и считал отцом?! Я надеюсь, что Яков - пусть он и Игоревич - опомнится.

Шоу-бизнесКАРТИНА ДНЯ