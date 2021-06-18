Мужчина утонул в бассейне фитнес-центра в Москве: тело пролежало на дне 30 минут

Личность погибшего уже установлена – это 27-летний Александр Трофимов

Утром, 18 июня, в неотложку позвонили сотрудники фитнес-центра, расположенного на Михайловском проезде, недалеко от метро Волгоградский проспект. Скорую просили прислать как можно скорее. Диспетчер оформил срочный вызов и направил в фитнес-клуб бригаду реаниматологов. Медики спешили, но как оказалось совершенно напрасно. Спасать уже было некого. Из бассейна вытащили тело, которое пролежало в воде как минимум полчаса.

Сейчас в обстоятельствах трагической гибели 27-летнего мужчины разбираются следователи. Установлено, что на занятия он пришел в девятом часу утра. Сразу после тренировки в спортзале отправился в бассейн. На соседних дорожках не было других посетителей, а за порядком следила инструктор. Вот только тренер была увлечена индивидуальным занятием с ребенком. Она даже не заметила, что в бассейне тонет человек.

- Только спустя некоторое время другие посетители обнаружили тело мужчины на дне бассейна. После этого его вытащили и попытались реанимировать. Точное время нахождения в воде будет установлено экспертизой, - сообщили kp.ru собственные источники в правоохранительных органах.

По предварительной версии, причиной утопления могла стать потеря сознания. Скорее всего, мужчина почувствовал себя плохо и сразу же отлучился. Это объясняет тот факт, что он не звал на помощь. На случай таких ситуаций в каждом бассейне находится инструктор. Скорее всего, в данной ситуации были нарушены должностные инструкции.

- По факту гибели проводится доследственная проверка, - сообщила kp.ru Юлия Иванова, старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Москве. – Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Личность погибшего уже установлена – это 27-летний Александр Трофимов. В Москву мужчина переехал из Владивостока. По словам родителей, которых ужа опросили следователи: вел здоровый образ жизни и никогда не жаловался на плохое самочувствие.

Напомним, в сентябре 2020 в бассейне московского фитнес-клуба погибла дочка популярного актера Владимира Конкина, София. Однако уголовное дело по факту ее смерти так и не возбудили. В бассейн женщина пришла в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, в ее крови были обнаружены сильнодействующие снотворные.