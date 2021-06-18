Голикова объяснила, когда нужно делать повторную прививку от коронавируса

Вице-премьер Татьяна Голикова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ревакцинацию от коронавируса нужно делать не раньше, чем через 12 месяцев после первой вакцинации. А в условиях эпидемиологического подъема и всплеска заболеваемости коронавирусом, как это происходит сейчас, - через 6 месяцев. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова на брифинге в Москве в пятницу.

- Тем, кто ранее прививался, и уже прошло 6 месяцев, важно принять решение о ревакцинации. Прошу всех об этом подумать, - отметила Голикова.

Она также ответила на вопрос, почему многие заболевают коронавирусом, несмотря на прививку.

- Мы никогда не обещали, что при прививке нельзя будет заболеть! - заявила Голикова.

При этом она уточнила, что вакцинированные люди легче переносят болезнь, а если вовремя вызовут врача и примут необходимые меры, то им удастся избежать госпитализации.

По словам Голиковой, прививку от коронавируса первым компонентом вакцины в России получили 19,7 миллиона человек, двумя компонентами - 16,1 миллиона человек. Рост ежесуточных объемов вакцинации от коронавируса в последние несколько дней составил порядка 5%, в лидерах - Московская область, Сахалин и Москва.

- В Московской области -за последние двое суток это 34%. Далее идет Сахалинская область - 30%, и чуть больше 12% - это Москва, - сказала Голикова.

Она также напомнила, что ряд зарубежных государств готовы принимать у себя россиян, привитых отечественными вакцинами, в первую очередь «Спутником V».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Россия открывает авиасообщение с Турцией, США, Италией и Кипром

Татьяна Голикова рассказала, какие страны открываются для россиян с июня 2021 года (подробности)

Голикова – о решении регионов вакцинировать отдельные группы населения: «Это необходимо»

Ревакцинацию от коронавируса стоит проводить через полгода (подробности)