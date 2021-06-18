Когда можно делать прививку тем, кто уже переболел COVID-19

Татьяна Голикова ответила на вопросы о вакцинации от коронавируса. Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

В пятницу на брифинге в Москве вице-премьер Татьяна Голикова ответила на вопросы о вакцинации от коронавируса. В частности, она пояснила, когда нужно делать прививку тем, кто уже перенес COVID-19.

- Вакцинацию граждан, которые перенесли новую коронавирусную инфекцию, в зависимости от сроков перенесенного заболевания нужно проводить не ранее, чем через шесть месяцев после выздоровления, - сказала Голикова.

Она также напомнила, что россияне после того, как сделают прививку, должны соблюдать ограничительные меры.

- Снижения заболеваемости можно ожидать лишь тогда, когда большинство граждан вакцинированы, - отметила она.

Голикова также признала, что вакцинация не дает гарантию, что ты не заболеешь коронавирусом. Но, по ее словам, эти случаи единичны. Она подчеркнула, что важно своевременно обращаться к врачу при появлении симптомов, и это позволит перенести заболевание в легкой форме.

Голикова призвала россиян избегать контактов с другими людьми при появлении симптомов, схожих с простудой. Она пояснила, что симптомы заболевания индийским штаммом схожи с простудой. Это насморк, боль в горле, головная боль.

- Сейчас, с учетом преобладания на территории Москвы и Московской области нового штамма, мы видим, что публикуют западные ученые, это очень простые симптомы заболевания - насморк, боль в горле, как при фарингите, головная боль. И все. По привычной для нас ситуации люди используют обычные противовирусные средства, а иногда антибиотики, принимают их, поскольку симптомы схожи с простудным заболеванием, - заявила Голикова и призвала, - обращайтесь к врачу и не занимайтесь самолечением!

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