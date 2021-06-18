Турция открыта для россиян с 22 июня 2021: что известно, последние новости Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский оперативный штаб по борьбе с пандемией коронавируса принял решение о целесообразности восстановления полномасштабного авиасообщения с Турцией. На брифинге в пятницу вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Турция открыта для россиян с 22 июня 2021 года. Сайт kp.ru сообщает последние новости о возобновлении авиасообщения.

- Решение о возобновление авиасообщения Россия приняла после поездки своей инспекционной группы в Турцию по договоренности с республикой. В составе группы были эксперты Роспотребнадзора, Минздрава, Ростуризма.

- Российская делегация осмотрела аэропорт, изучила алгоритмы выявления пассажиров с высокой температурой, организацию проведения тестов на коронавирус.

- В Турции соблюдается масочный режим, организован соответствующий контроль. В общественных местах и транспорте доступны маски и санитайзеры. Власти страны разработали разработано руководство по работе в условиях распространения коронавируса: речь в нем идет о диагностике, лечении инфекции и отслеживании контактов.

- В Турции организовали вакцинацию персонала в сфере услуг. Среди работников местных отелей и гостиниц доля привитых составляет 60-90%. Занятость коечного фонда в стране снизилась с 59 до 39%.

- В тоже время российские эксперты выявили недостатки в организации обеспечения безопасности туристов на курортах Турции, например, в стране нечетко отработан алгоритм действия при выявлении пассажира с повышенной температурой в аэропорту и трехзвездочных отелях.

- Российский союз туриндустрии сообщил, что цены на отдых в Турции для россиян в этом сезоне останутся на уровне 2020 года.

- В Турцию будут возобновлены и чартерные, и регулярные рейсы.

- Помимо Турции Россия также возобновит авиасообщение с США, Италией, Кипром и Северной Македонией, Бельгией, Болгарией, Иорданией, Ирландией. Страна также увеличивает количество авиарейсов в Австрию, Азербайджан, Армению, Грецию, Катар, Финляндию, Хорватию, Швейцарию.

- Перед тем, как отправляться на отдых за границу, Голикова посоветовала жителям России обязательно вакцинироваться от коронавируса.