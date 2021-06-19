Что спрятано на дне «Волжской Атлантиды»

Хозяйка Ксения беспрестанно думает, как распорядиться легендой о «Волжской Атлантиде» Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Продолжение. Часть 1. Часть 2. Часть 3. Часть 4.

Спекоры «Комсомолки» продолжают прокладывать новый туристический маршрут по глубинной России. Все знают про «Золотое кольцо». Но рядом с ним оказалось множество удивительных мест, которые надо посмотреть. Это «Серебряное кольцо».

В прошлой части Экспедиции наши журналисты побывали в Рыбинске...

Русские проселки

Перед отъездом в Рыбинске мы пили кофе с местными энтузиастами турбизнеса. Но говорили не про город, а про воду – про большой пресноводный водоем центральной России. Рыбинское водохранилище еще не начали толком использовать для туризма. Хорошо, если задействовали 1% возможностей этого рукотворного моря. Бизнес пока примеривается, просчитывает риски и прибыль.

Но есть и те, кто уже начал. В сотне километров от Рыбинска, в поселке Брейтово, в этом году запустили кемпинг-парк - редкий туристический зверь для России. И вообще, хозяева этого парка – Дмитрий и Ксения Радченко, рассматривают его как «точку входа» к подводным сокровищам «Волжской Атлантиды». Название хорошее, туристическое, вот только добраться туда оказалось непросто.

Сначала паром через Волгу – 300-350 рублей с машины. Но, как говорят туроператоры – «паромная переправа - уже приключение». И уточняют - «для приезжих». На переправу у нас ушел час. И еще 2,5 часа мы не спеша чапали по заплаткам асфальта, крались по грейдерам. Впрочем, далеко не всех остановили русские проселки-направления.

Как говорят туроператоры – «паромная переправа - уже приключение» Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

«Не пьяницы у костра с шашлыком»

- Красиво… - сотрудники кемпинга «Ветрено» ненадолго прерываются, чтобы посмотреть, как сокол после стремительного пикирования в воду взмывает уже с рыбиной в клюве. А потом спешат устанавливать в домиках кровати и мебель - сезон вот-вот откроется.

Глядя на подстриженную травку и снующих туда-сюда отдыхающих, сразу и не поверишь, что еще недавно этот мыс на Рыбинском море, являл собой грустное зрелище. Как и тысячи других подобных русских местечек, оставшихся без хозяйского присмотра, он медленно зарастал, привлекая внимание разве что рыбаков.

Сюда же, бывало, свозили и отходы.

А потом здесь появился Дмитрий Радченко. С мечтой о создании кемпинг-парка - он видел такие в Европе и Африке. И мыс-полуостров начал преображаться. Сделали дренаж, провели электричество, поставили охрану. И теперь тут всюду палатки (можно со своей), беседки, кафешки, пункты проката всех возможных плавающих средств. А еще модные коворкинги, wi-fi, веревочный парк Freerope (скоро чемпионат среди взрослых!), зоны для барбекю. На любой каприз и карман.

А потом здесь появился Дмитрий Радченко. С мечтой о создании кемпинг-парка Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

- Эта история со смыслом. Не для пьяницы у костра с шашлыком, - показывает свои владения Дмитрий. - Здесь можно учиться водным видам спорта — скайт, виндсерфинг. Есть vip-зоны, где у тебя все удобства, туалеты, горячая вода. Есть для среднего класса… В Греции подсмотрел, как они делают фестивальные площадки, уходящие в море и работающие круглые сутки. И в прошлом году провели большой фестиваль людей, увлеченных традициями — 500 человек приехали, платья шьют, кузни, ратники там… А еще мы проводим чемпионат по заплыву на 24 километра - единственная такая дистанция. И у всех тут разные увлечения. Но никто никому не мешает.

Сон, как базовая потребность

Семейная пара растапливает родной, еще советский, примус «Шмель». Андрей колдует с почтенным устройством, а жена Алена уже стоит наготове с кастрюлей картошки. Номера их старенького джипа просто удивительные – код Ханты-Мансийского округа.

- Как добрались? Долго ехали? — спрашиваем.

- Скрипя зубами, - смеется Андрей. - Две с половиной тысячи километров за неделю. От Перми уже легче покатилось, новые места. Кемпинг этот нашли случайно, просто смотрели в интернете, где на «Рыбинке» можно встать.

Жилье тут найдется на любой каприз и карман Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

- И как тут?

Алена ставит кастрюлю на огонь и включается в разговор:

- У нас-то места таежные, но за Уралом, оказалось, найти место для ночлега, чтобы в лесу и к воде съехать, целая проблема. Либо приезжаешь, а там уже толпа народа, музыка орет из машин, шашлыки. Развернешься, и обратно на трассу, мотель искать или просто на обочине спать. А здесь все есть – душ, розетки, охрана – можно лагерь спокойно оставить и по окрестностям поездить... Правда, вчера соседка орала...

Алена неодобрительно смотрит на соседний лагерь, и поджимает губы:

- Орала: «я хочу остаться здесь навсегда»! Но не в два же часа ночи!

И Алена права. Опытные туроператоры считают, что для туриста главное – выспаться в тепле, уюте и тишине, все остальное время он должен носиться по округе. Но сон – базовая потребность.

Мест на лето уже нет?

Мы едем на самое острие мыса, где хозяйка Ксения обещала показать нечто удивительное, построенное при поддержке самого «Ростуризма». Оказалось - лагерь из десятка геокуполов:

- Ого! - говорит Стешин. - У меня такой же, только больше, 40 метров. Уже две зимы прожил!

Ксения вглядывается в Стешина очень внимательно:

- И Дима мне говорил, что вас где-то видел… А! Мы же все ваши статьи в «Комсомолке» о куполах читали! После этого и приняли решение. Ну и потом, глэмпинг - самое модное направление.

Дмитрий Стешин в лагере геокуполов Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

- И дорогое, - замечает Стешин. - Бывало, лежу в куполе и думаю: «как бы стоимость этой ночевки, тысяч десять, минимум, перевести себе на карту?» Кстати, сколько у вас сутки стоят?

- Ночь - от 6 тысяч, 13 тысяч – ВИП купол с купелью и камином. Но мест уже нет на все лето! Разве что в будни найдутся свободные купола.

Мы заходим в ближайшую сферу. Стерильно. В центре купола - «санитарный модуль» - душ, туалет. Камин в виде телевизора. Море до горизонта в панорамном окне и березки шумят. На пару дней или недель такой «эдем» многие могут себе позволить. И даже иностранцы носы не воротят, скорее наоборот.

А супруги Радченко уже говорят о новом перспективном виде туризма в этих местах — археодайвинге, который станет настоящей фишкой. Ведь Брейтово — ближайший населенный пункт возле легендарной «Волжской Атлантиды» - города Молога, ушедшего под воду при строительстве Рыбинского водохранилища. Идея только прорабатывается, а желающих раскрыть тайны «Волжской Атлантиды» уже немало — что же там, на глубине?

На пару дней или недель такой «эдем» многие могут себе позволить Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Под воду ушло 664 города и деревни

История этих мест печальна и даже трагична. Славившийся купечеством и архитектурными шедеврами Мологский уезд оказался на пути возведения Рыбинского гидроузла. Шел 1935 год, страна нуждалась в электроэнергии... Родные места тогда были вынуждены покинуть 130 тысяч жителей из 664 населенных пунктов, которые ушли под воду. С домами, церквями, лесами и пашнями.

- Я же поисковик, - говорит Дмитрий Радченко. - И в какой-то момент мы с другом Константином Богдановым, команда которого нашла на дне Балтики линейный парусный корабль русского флота «Лефорт», решили посмотреть - что ж осталось под водой тут.

- Так и стоит все нетронутым? Говорят, маковки церквей виднеются?

— Немного не так. Все строения, стоявшие на судоходном пути, разбирали на кирпичи. Те же, что были в стороне от путей, разрывались льдами - водохранилище-то наполнялось медленно, вплоть до 1947 года.

Мы просим Дмитрия показать артефакты, но тот решительно машет руками — они принципиально ничего не берут и со дна не поднимают. Вместо этого достает фото того, что уже исследовано.

Рыбинское водохранилище Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Тайны только открываются

Вот, например, остатки усадьбы Борисоглеб, принадлежавшей Мусиным-Пушкиным. Самый знаменитый из рода, Алексей Иванович, когда-то вытащил из небытия «Слово о полку Игореве» и множество других древнерусских рукописей. Борисоглеб был знаменит «Холопьей ярмонкой», которая, как писал Карамзин, «слыла первою в России до XVI века», с нее собирали в казну по 180 пудов серебром. В специальной оранжерее граф выращивал ананасы (и это — на севере-то Руси!).

- Их усадьба в стиле неоклассики в другом селе, Иловна, тоже была разрушена, но набережная чудом сохранилась, арки стоят! - говорит Дмитрий. Он с друзьями надеется, что когда-нибудь они найдут львов, украшавших усадьбу. И сожалеет, что, наверное, можно было увидеть и останки исполинской Казанской церкви 1798 года, однако той не повезло — в 1940-м ее колокольню использовали как мишень для обучения летчиков-бомбардировщиков.

Немало находок и там, где была одна из крупнейших святынь этих мест - Югский Дорофеев монастырь. Кованые ограды, остатки корпусов зданий...

- А ты про винный погреб расскажи, - со смехом добавляет Ксения.

- Да, как-то обнаружили в усадьбе винный погреб, - тоже веселится Дмитрий. - Все ждали, что откроем, а там! Оказалось, битое стекло. Потом узнали, что нас пионеры опередили — там в 30-х годах пионерлагерь был, так что никаких шансов нам не оставили!.. Другой разговор, что объекты, которые были затоплены быстро, могут хорошо сохраниться. Но мы туда пока не дошли. Так что тайны только открываются.

Голос разбитого колокола

И супруги беспрестанно думают, как распорядиться легендой о «Волжской Атлантиде».

- 90% гостей, которые сюда приезжают, мало знают историю Мологи, - продолжает Ксения. - И их еще надо заинтересовать. Не просто нырнуть, это не рыбки красочные. Это должна быть каждый раз экспедиция! С ощущением, что ты вносишь вклад в изучение истории. И твоя находка войдет в фонд сохранения этого наследия. Плюс окружение близкое тебе по духу, увлеченные люди. Их много. Есть даже ныряющий батюшка, который с друзьями нашел кусок колокола Югского Дорофеева монастыря, и по нему специалисты восстановили его голос.

На основе всех этих находок в Рыбинске скоро появится 3D-музей, инициатором которого также стал Дмитрий Радченко. Под это дело он выиграл Президентский грант, а город дал помещение. Представьте — темная комната, входишь - как погружаешься на дно, и вокруг — голограммы останков древних церквей и усадеб.

Впечатленные рассказами, мы уже были готовы немедленно влезть в водолазные костюмы и поплыть к сокровищам «Волжской Атлантиды», но Дмитрий лишь вздохнул:

- Тут свои сложности. Археодайвинг возможен только зимой, когда встает судоходство — вода становится прозрачной…

- Кстати, почем удовольствие?

- Мы пока только рассчитываем, предварительно — от 25 тысяч. Вместе с проживанием на уикэнд, питанием и доставкой к месту.

Речка Сить Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Убежище в лесу

Но семейное дело Дмитрия и Ксении Радченко начиналось не с фантастической «Волжской Атлантиды», а со стандартной турбазы на берегу речки Сить. Все как положено: домики под модный фахтверк, в каждом номере удобства. Центральная усадьба – огромный дом-столовая с музеем старины. Детская площадка, зоопарк. Пруд с гусями.

Дмитрий шутит в крестьянской стилистике:

- Животные у нас актеры, но каждый знает, что в случае чего - будет съеден. Ха-ха.

Хозяин везет нас показывать достопримечательности, и мы понимаем, что он страшно увлечен этой землей и ее историей. Рассказывает нам о прошлом «ковидном» лете:

- У нас база весной превратилось в настоящее убежище. Собралось человек 50 с детьми спасаться от пандемии. Все друзья, знакомые, старые клиенты. Молодежь пристроили к лесникам – чистить леса от бурелома. Отключили их от смартфонов. Мужики рыбу ловили, как одержимые, ждали, что будет голод. Все холодильники забили! Мы пересчитали людям плату за номера, чтобы только коммуналка была и питание, и такой общиной карантин пережили. Понимаете, многие взрослые со своими детьми никогда так долго не общались! Люди заново свои семьи узнавали…

А несколько лет назад Дмитрий нашел на окраине соседней деревеньки камень-мегалит, с «андреевским» косым крестом на боку – символ прихода христианства в эти глухие края. Расчистил камень. И тут началось:

- Я его перевезти хотел на ровное красивое место. А у меня как пошло все кувырком! Приехал к камню, говорю: «лежи спокойно, я передумал тебя перевозить». И все утряслось. Хотите покажу древнее городище?

А несколько лет назад Дмитрий нашел на окраине соседней деревеньки камень-мегалит, с «андреевским» косым крестом на боку Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Дмитрий не знает точно, каких оно времен – не изучено, раскопок не было. И хорошо, потому что древние валы, опоясывающие излучину Сити тогда бы исчезли, превратились в отвалы. А пока у наших ног - первозданный пейзаж, от которого захватывает дух. На нас наваливается толпа комаров, прикормили туристы на этой смотровой площадке…

Едем за «минеральной водой» к святому источнику «Прощеный». Одна только лестница к этому роднику - достопримечательность края. Дима говорит, что строили ее сообща, всей округой – батюшки, чиновники, бизнес, просто местные и переселенцы.

Машина наша ловит очередную яму, и мы в который раз возвращаемся к извечной русской беде. Которая, к тому же, сильно мешает росту внутреннего туризма.

- А вот с ними мы ничего сделать не можем, - замечают супруги. - Деньги выделяются району и равномерно размазываются. Там сто метров сделали, сям – пятьдесят... У нас уже были отказы приезда туристов из-за дорог. Москвичи и питерцы привыкли к хорошему. И дело не только в скорости и комфорте — это еще и безопасность: люди же с детьми, просчитывают — могут ли в случае чего быстро добраться до медпомощи. Отремонтируйте, пожалуйста, дороги, и мы такое здесь сделаем!..

И впрямь — если уж государство взялось развивать внутренний туризм, то именно оно и должно навести эти асфальтовые мосты. Хотя бы по той простой причине, что выгодно это самому государству. А бизнес, который и развивает туризм, такие проекты точно не потянет.

Сразу и не поверишь, что еще недавно этот мыс на Рыбинском море, являл собой грустное зрелище Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

… Перед отъездом из лесного убежища жизнь подкинула нам сюрприз. Все гостиницы в Ярославской области на ближайшие выходные дни были сняты! Букинг выдал заключение: «98,7% предложений зарезервированы! Попробуйте выбрать другие даты». В наличии остались лишь совсем дикие предложения, типа шале за 100 тысяч рублей в сутки. Но мы не унывали. Путь наш лежал в город Тутаев, совершенно не охваченный туристическим бумом. Настолько не охваченный, что сам ВВП порекомендовал заняться развитием туризма конкретно в Тутаеве.

Продолжение следует...

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