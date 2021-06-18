В США журналисты нашли фото, на котором «Путин» следит за Рейганом во время его визита в Москву

За спиной ребенка стоит мужчина в рубашке и с фотоаппаратом на груди. В нем-то американцы и узнали будущего российского президента. Фото: gettyimages

Владимир Путин следил за Рональдом Рейганом больше 30 лет назад! Во всяком случае, в этом уверены американские журналисты New York Post.

В интернете появилась фотография, сделанная в 1988 году. На ней Рейган во время прогулки по Москве с советским генсеком Михаилом Горбачевым пожимает руку маленькому мальчику. Дело происходит на Красной площади. За спиной ребенка стоит мужчина в рубашке и с фотоаппаратом на груди. В нем-то американцы и узнали будущего российского президента.

Все началось с инстаграма бывшего фотографа Белого дома Пита Соуза. К встрече Путина с Байденом фотограф решил подготовиться своеобразно, нашел в архивах то самое фото и выложил себе в ленту.

Соуз работал официальным фотографом Белого дома с 1983 года до конца правления Рейгана. А после решил издать книгу с лучшими снимками 40-го президента США – «Unguarded Moments» («Незащищенные моменты») была опубликована в 1993 году. Фото с мальчиком на Красной площади так понравилось Питу, что его он тоже решил включить в сборник.

«Примерно десять лет спустя я получил случайное письмо по почте от человека, который спросил, знаю ли я, что я сфотографировал Рейгана и Владимира Путина… Я был поражен», – подписал фотограф под фото в инстаграме.

Соуз уверяет, что после письма всерьез провел целое расследование: связался с Президентской библиотекой Рональда Рейгана в Калифорнии, чиновником Совета национальной безопасности в администрации Джорджа Буша, и все в попытках подтвердить личность белокурого туриста. Но узнать его имя так и не получилось.

Журналисты тоже подключились к расследованию и выяснили, что тогда Путин работал в КГБ и базировался в Восточной Германии, Дрездене. И теперь недоумевают, как он оказался в это время в Москве.

Соуз вспомнил, что в 2009 году, незадолго до того, как он снова стал главным фотографом Белого дома (на время двух сроков Обамы), он сказал в эфире Национального общественного радио: - Как только вы увидите фотографию, вы воскликнете: "О, черт возьми, это действительно он [Путин]!"

Но теперь Соуз пожалел о своих словах:

- Большая ошибка. Я не должен был этого говорить, ведь на самом деле это так и не было доказано.

Тогда же к теме подключились и газета Guardian: им удалось получить комментарий Дмитрия Пескова. Тот четко опроверг, что на фотографии изображен будущий российский лидер.

Тайна, скорее всего, так и останется нерешенной: прояснить ситуацию для зарубежных журналистов может только ответ от самого Владимира Путина, что кажется маловероятным. Но в том, что фотограф точно знает, как привлечь к себе внимание, можно быть уверенным на сто процентов.

Разумеется, отследить, что делал в этот день будущий президент России, нереально. Но в 1988 году он действительно жил в ГДР. И получил бронзовую медаль «За заслуги» Национальной народной армии ГДР. В Россию Владимир Владимирович вернулся в Россию только в 1990-м.

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