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Политика18 июня 2021 23:27

Вот тебе и "мазок". США приостановили военную помощь Украине на $100 млн

Заморозка коснулась списанного американского оружия, которое Киев хотел использовать на Донбассе
Александр БОЙКОАлександр БОЙКО
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Pанее сенат США дал добро Пентагону на списание для Украины со своих складов в 2021 году устаревших систем ПВО ближнего радиуса действия

Pанее сенат США дал добро Пентагону на списание для Украины со своих складов в 2021 году устаревших систем ПВО ближнего радиуса действия

Фото: EAST NEWS

Госдеп США приостановил исполнение плана военной помощи Украине на 100 миллионов долларов. Об этом стало известно еще перед саммитом президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джозефа Байдена, но в иностранные СМИ информация просочилась только сейчас.

По данным источников Politico, на "заморозку" военной помощи Украине в США пошли после заявления Москвы об отводе войск от границы в преддверии саммита президентов в Женеве. Очевидно, речь идет об окончании учений российских войск в Южном военном округе, которые в Киеве подали для США, как "российскую агрессию".

"Заморозка" помощи Киеву включает приостановку поставок летального вооружения: ранее сенат США дал добро Пентагону на списание для Украины со своих складов в 2021 году устаревших систем ПВО ближнего радиуса действия, противотанкового и стрелкового оружия на общую сумму в 275 миллионов долларов. Но, как видим, помешали международные переговоры.

Отметим, что об Украине в Женеве президенты России и США практически не говорили.

"Тема затрагивалась мазком, обсуждать нечего", - заявил президент России Владимир Путин после саммита.

Джо Байден назвал переговоры лицом к лицу с Путиным "полезными". Еще бы: не каждый день президенту США удается сэкономить для своего государства 100 миллионов долларов, да и гражданские летчики спасибо скажут.

Опасно махновцам доверять современное вооружение. Впрочем, небо над Украиной все чаще закрывают на время военных стрельб и маневров.

Очередной раз во время учений НАТО Sea Breeze, которые пройдут с привлечением украинских военных в акватории Черного моря с 28 июня по 10 июля.

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